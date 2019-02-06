Dünya Çelik Birliği verilerine göre Çin, 2018'deki 928,3 milyon tonluk üretimiyle, küresel sıralamada zirvede yer aldı. Böylece Çin, dünya çelik üretiminin yüzde 51,3'ünü gerçekleştirirken Türkiye de 8. sıradaki yerini korudu.
Öte yandan söz konusu dönemde çelik tüketimi yüzde 14,9 azalarak 30,6 milyon tona geriledi.
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, sektördeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçen yıl çelik ihracatının miktar bazında yüzde 20,5 artarak 22,1 milyon tona, değer bazında yüzde 32,1 yükselişle 17,7 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Yayan, dünya çelik piyasasında geçen yıl korumacı politikaların yarattığı baskı ve yurt içi çelik üretiminin yüksek oranda gerilemesi nedeniyle çelik üreticilerinin kar marjlarının önemli ölçüde düştüğünü ifade ederek, bu nedenle üreticilerin ihracata yöneldiğini kaydetti.
Miktar bazında ihracatın aynı dönemde en fazla arttığı ülke grubunun yüzde 49 ile Avrupa Birliği (AB) olduğunu anlatan Yayan, en büyük düşüşün ise yüzde 36,4 ile ABD'ye ihracatta görüldüğünü ifade etti.
İthalatın 2018'de iç talepteki daralma ve kur artışının etkisiyle bu dönemde miktar yönünden yüzde 11,3 azalışla 14,5 milyon tona gerilediğini belirten Yayan, değer yönünden ithalatın ise yüzde 3,3 artışla 12,8 milyar dolar olduğunu dile getirdi.
Yayan, çelik ithalatının geçen yıl miktar bazında artış gösterdiği tek bölgenin yüzde 148,1 ile Kuzey Afrika olduğuna işaret ederek, ithalatta yıllık bazda en fazla azalışın ise yüzde 26,3 ile Ortadoğu/Körfez bölgesinden kaynaklandığını kaydetti.
"GİRDİ MALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ YÜKLER KALDIRILMALI"
ABD'nin başlattığı, ardından AB ve diğer bazı ülkelerin dahil olduğu korumacılık uygulamalarına dikkati çeken Yayan, bu uygulamalara gösterilen reaksiyonlar neticesinde, 2018'i dünya çelik sektörü açısından korumacılık rüzgarlarının en sert estiği yıl olarak nitelendirdi.
Geçen yılın ikinci yarısında birtakım sıkıntılar yaşandığını ve bunların halen devam ettiğini anlatan Yayan, sözlerini şöyle tamamladı:
"AB'nin açıkladığı ülke bazlı koruma önlemlerinin ve yurt içi talepteki daralmanın, üretim ve ihracatımızı olumsuz yönde etkileyeceğinden endişe duyuyoruz. 2019'da yurt içi tüketimin artırılması, ithalatın yurt içi tüketim içindeki payının azaltması ve sektörel rekabet gücünü düşüren girdi maliyetleri üzerindeki yüklerin kaldırılmasına yönelik tedbirlerin uygulanmaya başlanması sektör için hayati önem taşımaktadır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.