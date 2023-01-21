Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Celil Nalçakan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
ABONE OL

Celil Nalçakan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Celil Nalçakan, önceki akşam katıldığı bir davette yeni sevgilisiyle gazetecilere poz verdi. İlişkisinin çok güzel gittiğini söyleyen oyuncu, "Ben gözlerden uzak bir aşk yaşıyorum" ifadelerini kullandı

Celil Nalçakan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kafa Dergisi'nin davetine katılan Celil Nalçakan, geceye sevgilisi yle geldi. Nalçakan, "7 - 8 yıldır Kafa’da yazıyorum. Gurur duyduğum en kıymetli işlerimden birisi. Günümüzde basılı bir eserin 100'üncü sayıya ulaşması muhteşem bir şey" dedi.

Dizi ve tiyatro projelerinin devam ettiğini söyleyen oyuncu, oynadığı 'Bursa Bülbülü' filmi için ise, "Çok güzel bir iş oldu. Film 6 haftada bitti. Ben 4 haftasında vardım" diye konuştu.

İlişkisinin çok güzel gittiğini söyleyen Celil Nalçakan, "Ben gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorum. Böyle zamanlarda ve özel durumlarda da birlikte çıkıyoruz. Mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beste Açar'dan şaşırtan iddialar: Uzaylılardan mesaj aldım - Magazin haberleri
MAGAZİN "Uzaylılardan mesaj aldım"
Sergen Deveci 44 gün sonra yürüdü! Sergen Deveci son durumu nedir, iyileşiyor mu? - Magazin haberleri
MAGAZİN 44 gün sonra yürüdü
Ezgi Mola: Dava devam ediyor - Magazin haberleri
MAGAZİN "Dava devam ediyor"
Jessica May: Kütük; Rize-Çayeli - Magazin haberleri
MAGAZİN "Kütük; Rize-Çayeli"
Pınar Deniz: Amcamı kaybettim - Magazin haberleri
MAGAZİN "Amcamı kaybettim"
Dilan Çiçek Deniz'den sorulara yanıt yok!
MAGAZİN Ayrılık sorusuna yanıt yok
Yaşını duyanlar inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!
MAGAZİN Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok ...
Wonder Woman'dan göz alıcı pozlar! İsrailli oyuncu Gal Gadot sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
MAGAZİN Wonder Woman'dan göz alıcı pozlar!
Tuba Büyüküstün'den nostaljik paylaşım! Ünlü oyuncu 22 yaşındaki halini yayınladı!
MAGAZİN Tuba Büyüküstün'den nostaljik paylaşım!
Bülent Emrah Parlak, eski eşi Burcu Gönder ile aynı filmde buluştu - Magazin haberleri
MAGAZİN Eski eşler aynı filmde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.