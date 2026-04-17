Celine Dion yedi yıl sonra ilk şarkısıyla müziğe döndü

Celine Dion, altı yıldan uzun bir ara verdiği müziğe yeni bir şarkıyla döndü. Kanadalı şarkıcı, bu yılın sonlarında Paris'te vereceği geri dönüş konser serisi öncesinde Fransızca şarkısı 'Dansons'ı yayınladı.

Sanatçı, 'Katı Kişi Sendromu' hastalığıyla mücadele ettiğini kamuoyuna Aralık 2022'de açıklamıştı. Bu hastalık, gövde ve uzuvlarda sertlik ve spazmlara neden olan otoimmün ve nörolojik bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Hastalığı nedeniyle müzikten ve sahneden uzak kalan Dion'un 'Dansons' şarkısı, Kasım 2019'da çıkardığı 'Courage' albümünden sonra yayınladığı ilk şarkı olma özelliğini taşıyor.

57 yaşındaki şarkıcı, gelecek sonbaharda Paris La Défense Arena'da birkaç konser verecek. Dion, eylül ve ekim aylarında haftada iki gösteri yapmak üzere 40 bin kişi kapasiteli arenada sahne alacak.

Hastalığı nedeniyle sahnelerden uzak duran Dion, ilk kez 2024 Paris Olimpiyatları açılış konserinde sahneye çıkmış, Hymne à l'amour' cover'ını seslendirmişti.