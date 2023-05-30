Son dört sezonda ikinci kez finale yükselen Heat'te Jimmy Butler 28 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 3 top çalma, Caleb Martin 26 sayı, 10 ribaunt, Bam Adebayo 12 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Gabe Vincent 10 sayı ve 4 asist, Duncan Robinson 10 sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.