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Celtics ve Warriors yarı finallere galibiyetle başladı

AA

Boston Celtics, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 112-90 yenerek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Gecenin bir diğer maçında Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets'ı 104-100 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 1-0 üstünlük yakaladı

Boston Celtcis

NBA'de play-off'larında Boston Celtics, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Milwaukee Bucks'ı 112-90 yenerek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Celtics, Doğu Konferansı yarı final ilk maçında konuk olduğu Bucks'ı 112-90 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı.

Celtics'te Kyrie Irving 26 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Al Horford 20 sayı, 11 ribaunt, Jaylen Brown 19 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 8 ribaunt, Khris Middleton 16 sayı, 10 ribaunt, Nikola Mirotic 13 sayı, 4 ribauntla oynadı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 19 dakika 7 saniye süre aldığı mücadeleyi 9 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

SON ŞAMPİYON EVİNDE GALİP

Son şampiyon Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı final ilk maçında ağırladığı Houston Rockets'ı 104-100 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Warriors'ta Kevin Durant 35 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry 18 sayı, 7 ribaunt, Draymond Green 14 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle galibiyette ön plana çıktı.

Rockets'ta James Harden'ın 35 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, 3 top çalma, Eric Gordon'ın 27 sayı ve Chris Paul'ün 17 sayılık performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

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