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Cem Belevi'den İrem Derici'ye ikinci ihanet: Saltanat sona erdi!

Daha önce meslektaşı Cem Belevi'nin ihanetini affederek ilişkisine ikinci kez şans tanıyan İrem Derici'nin yine aldatıldığı konuşuluyor. Ayrılık sonrası Derici, eski sevgilisine zehir zemberek sözler sarf etti

HABERTURK.COM
  • Cem Belevi'den İrem Derici'ye ikinci ihanet: Saltanat sona erdi!

    Şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz mart ayında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmişti. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, tatilde ilişkilerini bir kez daha sonlandırmıştı. 
  • Cem Belevi'den İrem Derici'ye ikinci ihanet: Saltanat sona erdi!

    'İHANET' İDDİASI

    Belevi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Cem Belevi'nin, Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ileri sürüldü.
  • Cem Belevi'den İrem Derici'ye ikinci ihanet: Saltanat sona erdi!

    İrem Derici, basına yansıyan haberlerin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımda çok sert ifadelere yer verdi.
  • Cem Belevi'den İrem Derici'ye ikinci ihanet: Saltanat sona erdi!

    "SALTANAT SONA ERDİ ÇEYREK POPÇU!"

    Derici, gönderisine "Saltanat sona erdi çeyrek popçu! Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler." notunu düştü.

    İrem Derici'nin gönderisinin ardından Cem Belevi'den herhangi bir açıklama gelmedi.
  • Cem Belevi'den İrem Derici'ye ikinci ihanet: Saltanat sona erdi!

    "ALDATANI AFFETMEK NORMAL DEĞİL"

    Belevi, daha önce "Birden fazla kez aldatan partneri affetmek normal midir?" şeklindeki soruya "Bana göre normal değildir tabii ki... Ama normalleştirebilirdim de... Beylik beylik konuşmak kolay da yaşayınca öyle olmuyor." yanıtını vermişti.
  • Cem Belevi'den İrem Derici'ye ikinci ihanet: Saltanat sona erdi!

    TATİLDE AYRILMIŞLARDI

    Öte yandan Cem Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da almıştı. Tatil dönüşü çiftten kötü haber gelmişti. Derici ile Belevi, ilişkilerini yine sonlandırmıştı.
  • Cem Belevi'den İrem Derici'ye ikinci ihanet: Saltanat sona erdi!

    İREM DERİCİ İLE CEM BELEVİ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

    Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici'nin kısa bir süre önce kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.
  • Cem Belevi'den İrem Derici'ye ikinci ihanet: Saltanat sona erdi!

    "İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

    Açıklama yapan Derici, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun gibi..." demişti.
  • Cem Belevi'den İrem Derici'ye ikinci ihanet: Saltanat sona erdi!

    BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

    Kısa bir süre sonra birlikteliklerini doğrulayan İrem Derici ile Cem Belevi'nin ardından sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkması dikkat çekmişti.
  • Cem Belevi'den İrem Derici'ye ikinci ihanet: Saltanat sona erdi!

    "ÇOK FENA ALDATILDIM"

    Daha sonra Belevi'nin Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dedikoduları doğrulayan İrem Derici, "Evet, 3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım, anladım. Allah cezalarını verecek." demişti.
  • Cem Belevi'den İrem Derici'ye ikinci ihanet: Saltanat sona erdi!

    "İREM EN GÜZEL GÜLLERİ HAK EDİYOR"

    Kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı ile barışan Cem Belevi, ayrılıklarının 96 gün olduğu için Derici'ye, 96 gül gönderdiği yönündeki haberleri doğrulamıştı.

    Cem Belevi, konuyla ilgili, "Evet, böyle bir olayı yalanlamıyorum. Barışmış olabiliriz. İrem, dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor. Bu işler kısmet..." ifadelerini kullanmıştı.

    Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

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