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Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

Ünlü şarkıcı Cem Belevi, 'Cemiyet Gazinosu' adlı projesinden 'Belki', 'Baş Tacım', 'Ondan Vazgeçemem Ben' ve 'Sevdim' şarkılarıyla aşka davet ediyor!

  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    Kendisi gibi şarkıcı olan İrem Derici ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Cem Belevi, 'Cemiyet Gazinosu' projesinin sezon finalini 'Sevdim' ile yaptı. 'Belki', 'Baş Tacım', 'Ondan Vazgeçemem Ben' ve 'Sevdim' adlı şarkılarının yer aldığı albümü dinleyicisiyle buluşturan Belevi, nostaljik tarzda karşımıza çıktı.
  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    Parçaların klipleri adeta dizi tadında ve başarılı bir prodüksiyona sahip. Ünlü şarkıcının duygusal sözler barındırdığı 'Sevdim'i hareketli stilde müzikseverlerin beğenisine sunması da hayli dikkat çekici... Ünlü şarkıcı, bir yandan 'Sevdim'in klibindeki performansıyla oyunculuğa da göz kırptığının mesajını vermiş.
  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    Daha önce 'Belki'de düet yapan Cem Belevi ile İrem Derici'nin uyumunun şarkıya ve klibe yansıdığını dile getirmiştim. 'Ondan Vazgeçemem Ben', daha önce tanıdık bir hissi yaşatırken, 'Baş Tacım' ise aşka davet ediyor.  
  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    Ayrıca son projesi 'Cemiyet Gazinosu' konseptiyle 15 ayrı şehirde sevenleri ile buluşmaya hazırlanan Cem Belevi, eski gazino sahnelerini 3 aylık yoğun bir çalışma ile hazırladıklarını dile getiriyor.
  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    Belevi, "7'den 70'e herkese hitap eden özel bir repertuvar hazırladık. Bazı şehirlerde sürpriz sanatçı dostlarım da benimle aynı sahneyi paylaşacak." ifadelerini kullanıyor.
  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    'VANİLYA' TADINDA

    'Galaksi', 'Peri' gibi şarkılarıyla kısa sürede başarıya ulaşan Ece Mumay, 'Vanilya' adlı albümüyle yaza giriş yaptı.'Vanilya', 'Şeytan Tüyü' ve 'Kutu Kutu' isimli 3 şarkıdan oluşan albümde yer alan tüm parçaların söz ve müziğine adını yazdıran Mumay, yine sosyal medyada çok konuşulacağa benziyor. Ayrıca rengarenk klibiyle dikkat çeken 'Vanilya'da 'Galaksi' ve 'Peri' benzeri melodiler kullanılmış...
  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    'UCUBELERİN ÇAĞI' BENZERSİZ

    Alternatif sahnenin en güçlü isimleri arasında yer alan 'Redd' grubunun solisti Doğan Duru, 'Polisi Aramayın'ın ardından 'Ucubelerin Çağı'nı dinleyiciyle buluşturdu. Şarkının söz ve müziğine imzasını atan Duru, 'Ucubelerin Çağı' ile dikkatimi çekti. Eşsiz satırlara imza atan Doğan Duru, parçada farklı melodilere yer vermiş. Bence 'Sevdiğim kimse kalmamış bu gezegende.' sözleri 'Ucubelerin Çağı'nı benzersiz kılan noktalardan...
  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    SELEN UÇER'İN 'CENNET'İ

    Selen Uçer, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa yönelen isimler arasında yer alıyor. 'Cennet'i müzikseverlerle paylaşan Uçer'in yeni single'ı keyifli melodilerden oluşuyor. "Dünya hapishanesinde bir tek sana güvenirdim, kimlesin?" diyen Selen Uçer'in 'Cennet' adlı şarkısının klibi ise yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu yönetmenliğinde çekilmiş...
  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    HİRA 'BU BENİM YANLIŞIM' DEDİ

    Eleştirel bir tarza yönelen Hira'nın modern duygusal trap çalışması 'Bu Benim Yanlışım', yayımlandı. Hira'nın son dönemlerde yaşadığı ve çevresinde gözlemlediği deneyimlerden yola çıkarak yaptığı parça, büyüleyici... Şarkı, geçmişinden ders çıkaran ve kendine tavsiyeler veren sanatçının duygularını anlatıyor.
  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    'YOKLUĞUNDA'YA YENİ BİR SOLUK

    Gülşah Kömür, müziğinde Ali Atay ile Murat Onbul'un imzasının bulunduğu bir Leyla The Band şarkısı olan 'Yokluğunda'yı yorumladı. Parçaya farklı bir soluk getiren Kömür, şarkının duygusallığını hissettirmeyi başarmış. Çok küçük yaşlarında anasınıfı öğretmeninin yeteneğini keşfettiği Gülşah Kömür'ün 'Yokluğunda'nın duygusunu yaşattığını düşünüyorum. Ayrıca şarkıdaki klarnet detayı bence 'Yokluğunda'ya derin bir anlam katmış.
  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    'GÖLGELER'İN GÜCÜ ADINA

    Oğulçet, yeni şarkısı 'Gölgeler'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Yapılmış ilk Türkçe dark soul örneklerden olan 'Gölgeler', dinleyiciyi farklı bir atmosfere taşıyor. Oğulçet, gizemli sesiyle hayat verdiği 'Gölgeler'i bazı geceler sıkıca sarıldığı şarkılarından birisi olarak nitelendirmiş. 
  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    'KAÇ' BAŞA SARIP SARIP DİNLEMELİK

    Alternatif sahnenin yeni nesil isimleri arasında yer alan Canay Doğan, son teklisi 'Kaç'ı dinleyicileriyle buluşturdu. 'Kaç' ile kafa karışıklığı yaşayan birinin zihnindeki akışı müzikal bir form ile tanıştıran Doğan, "Maraton başladı gözünü açtığın anda / Nefes alışlarında saklı zaman aslında" demiş. 'Kaç', sanırım bu ara başa sarıp sarıp dinleyeceklerimin zirvesine yerleşti.
  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    BATURALP'IN 'KABUS'U

    Baturalp, 'Bir Önemi Yok', 'Kim Erir Tenimde' ve 'Ay Bile Baksa'nın ardından bu kez 'Kabus'u yayımladı. Baturalp, söz ve müziğinde imzasının bulunduğu şarkıyı, uykusunda yaşadığı lokal titreşimlerin nedeni olan anksiyete olarak nitelendiriyor. Genç şarkıcı, bana 'Kabus' adlı parçasında Teoman'ın tarzını hissettirdi.
  • Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu'nu 'Sevdim'

    HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANANI'

    Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladıkça aklım hep yaz şarkılarına gidiyor. Kıpır kıpır melodisiyle Hadise'nin 'Yaz Günü' parçası bu hafta en çok mırıldandığım şarkı oldu.

    6 yıl önce yayımlanmasına rağmen 'Yaz Gülü', bana hala ilk dinlediğimdeki o sımsıcak enerjiyi veriyor. YouTube'da da 91 milyondan fazla görüntülenme alan 'Yaz Günü', adeta başarısını kanıtlamış! 

    Hadise'nin neredeyse bütün şarkılarını samimi buluyorum. 'Küçük Bir Yol', 'Hay Hay', 'Sıfır Tolerans', hepsi birbirinden başarılı bence. Artık tam anlamıyla güneş açsa da 'Yaz Günü'nü plajlarda dinlesek...

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