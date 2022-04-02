Kendisi gibi şarkıcı olan İrem Derici ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Cem Belevi, 'Cemiyet Gazinosu' projesinin sezon finalini 'Sevdim' ile yaptı. 'Belki', 'Baş Tacım', 'Ondan Vazgeçemem Ben' ve 'Sevdim' adlı şarkılarının yer aldığı albümü dinleyicisiyle buluşturan Belevi, nostaljik tarzda karşımıza çıktı.