Bu dönemde Avrupa turnesine başlayan Cem Karaca, Almanya'ya yerleşti. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası kurulan Sıkıyönetim Mahkemesi, Cem Karaca'yı Türkiye'ye geri çağırdı ve 13 Mart 1981'e kadar süre verdi. Cem Karaca yurda dönmek için ek süre istedi ve süre 15 Temmuz 1982'ye kadar uzatıldı ancak Karaca, Türkiye'ye dönmeyeceğini bildirdi ve 6 Ocak 1983'te Yılmaz Güney ile aynı gün Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

1985'te Başbakan Turgut Özel ile görüşerek ülkeye geri dönme isteğini belirten Cem Karaca, vatandaşlıktan çıkarılmasına neden olan davadan beraat etti ve 29 Haziran 1987'de Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndüğü yıl Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar adlı albümü çıkardı. Albüm o yılın en çok satan albümlerinden biri oldu.

1990'lı yıllarda Türkiye'de birçok albüm çıkardı ve 1992'de UNICEF için hazırlanan ve korosunda İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Leman Sam, Fatih Erkoç gibi isimlerin yer aldığı "Sev Dünyayı" adlı şarkının sözlerini yazdı ve koroda da yer aldı.

2005'in Mayıs ayında, ölümünden 10 gün önce Mahsun Kırmızıgül ile birlikte kaydettikleri "Hayat Ne Garip?" adlı parça Mahsun Kırmızıgül'ün Sarı Sarı albümünde yayınlandı.

8 Şubat 2004 tarihinde, solunum ve kalp yetmezliğine bağlı olark ağır bir kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.