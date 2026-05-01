Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, 1 Mayıs Cuma akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosu Onur Böber, Emrah Saltık, Özden Uçar tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturmaktadır. Duayen sanatçı Cem Karaca'nın hayatını anlatan film, 2024 yılında vizyona girdi. Peki, "Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi konusu ve oyuncuları...
CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, Cem Karaca'nın lise yıllarında müziğe olan ilgisinin filizlenmesiyle başlıyor. Lisede ilk müzik grubunu kurması ve sahne deneyimi kazanmasıyla başlayan hikâye, Karaca'nın kariyerinin dönüm noktalarını, Türkiye'deki rock müziğine kattığı yenilikleri, siyasi duruşunu ve sürgün yıllarını kapsamaktadır.
Film, sanatçının kişisel mücadelelerini, ailesiyle ilişkisini ve Türkiye'ye dönüş sürecini de izleyiciye aktararak Karaca'nın hayatını bir bütün olarak gözler önüne sermektedir.
CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ OYUNCU KADROSU
İsmail Hacıoğlu – Cem Karaca rolünde,
Fikret Kuşkan – Mehmet İbrahim Karaca rolünde(Cem Karaca'nın babası),
Yasemin Yalçın – Toto Karaca rolünde (Cem Karaca'nın annesi),
Melisa Aslı Pamuk,
Buse Buçe Kahraman,
Meral Çetinkaya,
Melisa Döngel,
Alper Saldıran,
Kubilay Tunçer.
CEM KARACA KİMDİR?
Cem Karaca, 5 Nisan 1945'te İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında sanatla iç içe büyüdü. Orta öğrenimini Robert Lisesi'nde tamamlayan Cem Karaca, sanatçı bir çiftin çocuğu olduğundan doğuştan müziğe yetenekliydi ve erken yaşta piyano nağmeleri öğrenerek yeteneğini gösterdi.
Kolej yıllarındayken dünyada o dönemlerde popüler olan rock müziğine ilgi gösterdi. Arkadaşlarının isteği doğrultusunda döneme ait rock parçalarını seslendirdi. Sesindeki yetenek annesi Toto Karaca tarafından keşfedildi.
1962'de Beyoğlu Spor Kulübü'nde arkadaşlarının ısrarları doğrultusunda şarkı söyledi ev ardından bir müzik grubu kurmaya karar verdi. Kurdukları gruba dönemin sanatçılarından İlham Gencer destek oldu ve 1963'te Dinamikler adında bir grup kurdular.
Kurdukları grupta Elvis Presley gibi dönemin yıldızlarının parçalarını yorumladılar. 1963 yılının sonlarına doğru grup dağıldı. Kısa bir süre sonra "Cem Karaca ve Jaguarlar" grubu kuruldu ve 1965'teki Altın Mikrofon yarışmasına katıldılar ancak ön elemeyi geçemediler.
Askerlik görevini tamamladıktan sonra Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar, Dervişan ve Edirdahan gibi gruplarda bir süre boyunca yer aldı. 1980'in Mart ayında Sıkıyönetim Mahkemesi'nde, Cem Karaca'nın "1 Mayıs" adlı plağı komünizm propagandası nedeniyle yargılanmaya başlandı. Davada şarkıcı Cem Karaca, bestekar Sarper Özsan ve plak şirketi sahibi Ali Avaz da suçlanıyordu.
Bu dönemde Avrupa turnesine başlayan Cem Karaca, Almanya'ya yerleşti. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası kurulan Sıkıyönetim Mahkemesi, Cem Karaca'yı Türkiye'ye geri çağırdı ve 13 Mart 1981'e kadar süre verdi. Cem Karaca yurda dönmek için ek süre istedi ve süre 15 Temmuz 1982'ye kadar uzatıldı ancak Karaca, Türkiye'ye dönmeyeceğini bildirdi ve 6 Ocak 1983'te Yılmaz Güney ile aynı gün Türk vatandaşlığından çıkarıldı.
1985'te Başbakan Turgut Özel ile görüşerek ülkeye geri dönme isteğini belirten Cem Karaca, vatandaşlıktan çıkarılmasına neden olan davadan beraat etti ve 29 Haziran 1987'de Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndüğü yıl Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar adlı albümü çıkardı. Albüm o yılın en çok satan albümlerinden biri oldu.
1990'lı yıllarda Türkiye'de birçok albüm çıkardı ve 1992'de UNICEF için hazırlanan ve korosunda İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Leman Sam, Fatih Erkoç gibi isimlerin yer aldığı "Sev Dünyayı" adlı şarkının sözlerini yazdı ve koroda da yer aldı.
2005'in Mayıs ayında, ölümünden 10 gün önce Mahsun Kırmızıgül ile birlikte kaydettikleri "Hayat Ne Garip?" adlı parça Mahsun Kırmızıgül'ün Sarı Sarı albümünde yayınlandı.
8 Şubat 2004 tarihinde, solunum ve kalp yetmezliğine bağlı olark ağır bir kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.