Cem Yiğit Üzümoğlu, Kazım Koyuncu'yu canlandıracak

2005 yılında, aramızdan ayrılan Karadeniz müziği ile rock müziği sentezleyerek kendi tarzını oluşturan Kazım Koyuncu'nun yaşam hikayesi beyazperdeye aktarılıyor.

'Kazım' adını taşıyacak yapımın yönetmen koltuğunda, sanatçının hemşehrisi olan yönetmen Özcan Alper oturacak. Daha önce projeye dair duygularını paylaşan Alper, "Tanıdığın ve idolün olan bir sanatçının hayatını çekmek çok zor. Doğru zamanı bulabilmek için belli bir sürenin geçmesi gerekiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmin senaryosu; Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in ortak imzasını taşıyor. Yapımda Koyuncu'ya hayat verecek isim ise ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu oldu.

Rolü için şimdiden kampa giren ve Uğur Baburhan’dan şan eğitimi almaya başlayan Üzümoğlu’na, Kazım Koyuncu’ya benzemesi için özel bir makyaj tekniği uygulanacak. Oyuncu kadrosu için görüşmeleri devam eden filmin çekimlerine bu yaz başlanması planlanıyor.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, AA