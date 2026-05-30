Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yiğit Üzümoğlu, Kazım Koyuncu'yu canlandıracak - Magazin haberleri

        Cem Yiğit Üzümoğlu, Kazım Koyuncu'yu canlandıracak

        33 yaşındayken vefat eden şarkıcı Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor. Yönetmen koltuğunda Özcan Alper'in oturacağı 'Kazım' filminde, sanatçıyı Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 08:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazım Koyuncu'yu canlandıracak

        2005 yılında, aramızdan ayrılan Karadeniz müziği ile rock müziği sentezleyerek kendi tarzını oluşturan Kazım Koyuncu'nun yaşam hikayesi beyazperdeye aktarılıyor.

        'Kazım' adını taşıyacak yapımın yönetmen koltuğunda, sanatçının hemşehrisi olan yönetmen Özcan Alper oturacak. Daha önce projeye dair duygularını paylaşan Alper, "Tanıdığın ve idolün olan bir sanatçının hayatını çekmek çok zor. Doğru zamanı bulabilmek için belli bir sürenin geçmesi gerekiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

        REKLAM

        CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU CANLANDIRACAK

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmin senaryosu; Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in ortak imzasını taşıyor. Yapımda Koyuncu'ya hayat verecek isim ise ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu oldu.

        Rolü için şimdiden kampa giren ve Uğur Baburhan’dan şan eğitimi almaya başlayan Üzümoğlu’na, Kazım Koyuncu’ya benzemesi için özel bir makyaj tekniği uygulanacak. Oyuncu kadrosu için görüşmeleri devam eden filmin çekimlerine bu yaz başlanması planlanıyor.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 25 Mayıs 2026 (CHP Genel Merkezinde Neler Oluyor?)

        CHP'de mutlak butlan gerilimi sürüyor. CHP genel merkezinde neler oluyor? Marmara çoğunlukla güneşli... 28 Mayıs'ta kuvvetli yağışlara dikkat! Tahliye sonrası CHP'de ne oluyor? Polis zoruyla tahliye! CHP Genel Merkezi'nde dakika dakika neler yaşandı? Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.  

        #Cem Yiğit Üzümoğlu
        #kazım koyuncu
        #kazım
        #Özcan Alper
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tatilciler dönüş yolunda
        Tatilciler dönüş yolunda
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"