Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' paylaşımı

"Erşan 1981!" 0:00 / 0:00

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Komedyen Cem Yılmaz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yılmaz, yazın başlayacak olan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinin ana karakterinin fotoğrafını yayınladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, gönderisine, "Erşan 1981!" notunu düştü. 48 yaşındaki ünlü komedyenin bu paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı.

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 17, 2021

8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili açıklama yapan Cem Yılmaz, "Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel. Yolda geçen birkaç sahnemiz var. Kalan sahnelerimiz İstanbul'da. ibrahim Selim ve Necip Memili de kadroda olacak" şeklinde konuşmuştu.

"2022 YILINA HAZIRLANIYORUZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle setlerde çok dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen komedyen, "Setler çok karışık. Herkes dikkatli çalışmaya çalışıyor ama neticede pandemiden dolayı herkes normalinden daha dikkatli davranmak zorunda. Onun için 15 Haziran'da başlayıp, eylül ayına kadar çalışacağız. 2022 yılına hazırlanıyoruz" demişti.

"ÖYLE SEVİYORUM"

Muhabirlerin, "Dizinin kadrosu Şampiyonlar Ligi gibi" demesi üzerine Cem Yılmaz, "Normalde öyle seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.