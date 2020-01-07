Cem Yılmaz'ın 'Deli' ve 'Emanet'i

Cem Yılmaz'ın iki orta metraj filmden oluşan 'Karakomik Filmler'i, geçtiğimiz ekimde gösterime girmişti. Yılmaz'ın aynı konsepti sürdürdüğü 'Karakomik Filmler 2' de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Oyuncu kadrosunda Özkan Uğur, Cem Davran, Özge Özpirinçci, Büşra Develi, Çağlar Çorumlu'nun yer aldığı 'Karakomik Filmler 2'nin 'Deli' adlı filminde taksici 'Güven'in hikâyesi anlatılırken, 'Emanet'te ise en büyük tutkusu dans olan 'Birol'un öyküsü işleniyor. Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Karakomik Filmler 2', gösterime 17 Ocak'ta girecek.
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