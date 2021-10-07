En düşük emekli maaşı ne kadar?

HABERTURK.COM

Dünya genelinde esen Non-fungible token (NFT) fırtınası Türkiye'de de ünlü isimlerin katılımıyla hissedilmeye başlandı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz kendi çizimi olan 3 NFT'den oluşan koleksiyonunu Opensea üzerinden satışa sundu. Cem Yılmaz Twitter hesabından konuyla ilgili attığı mesajında "Var mı NFT isteyen. İsteyene atıyorum. Deneme ya bişey değil" ifadelerini kullandı.

Opensea sayfasında yer alan bilgilere göre 'CEMYILMAZMCMLXXIII Collection' isimli koleksiyonda yer alan 3 NFT'nin satışı açık artırma usülü devam ediyor.

Saat 11.40 itibarıyla en yüksek teklif ise 5.5 Ethereum yani yaklaşık 19.800 dolarla '000001KIZ' isimli NFT'ye geldi. 000002KIZ ve 000003KIZ isimli NFT'lere verilen en yüksek teklifler ise 7.200 dolar oldu.

Bu arada Türkiye'nin en önemli karikatüristlerinden Selçuk Erdem'in kutup ayısı çizimlerinden oluşan 'Fluffy Polar Bears' koleksiyonu da satışa çıkmak için gün sayıyor. NFT'lerin satışı 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.

5.1 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Dünyaca ünlü yeni medya sanatçısı Refik Anadol da dikkat çekici bir NFT satışına imza attı. Machine Hallucination isimli NFT koleksiyonu açık artırmayla satışa sunulan Anadol, koleksiyonun 5.1 milyon dolara satıldığını duyurdu.

— Refik Anadol (@refikanadol) October 5, 2021

Müzayede evi Sotheby's platformunda gerçekleşen açık artırmanın ardından Refik Anadol, yaptığı paylaşımda platforma ve platformun yöneticisine teşekkür etti.

NFT veri platformu nonfungible.com'da yer alan bilgilere göre son 1 ayda dünya genelinde 1.6 milyar dolarlık NFT satışı yapıldı. Art Blocks projesinin bir parçası olan Ringers #109 NFT'si geçen haftasonu 2.100 Ethereum'a yani yaklaşık 6.9 milyon dolara alıcı buldu. Bu tek bir NFT için ödenen en yüksek ücret oldu.

NFT NEDİR?

NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor

NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchainde izlenir.