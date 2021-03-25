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Cem Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz Kaç yaşında, aslen nereli? İşte Cem Yılmaz'ın hayatı ve filmleri

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunduğu Şarkılar Seni Söyler programının konuklarından biri olan Cem Yılmaz araştırılıyor. Cem Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz Kaç yaşında, aslen nereli? İşte ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hayatı ve filmleri

Cem Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz Kaç yaşında, aslen nereli? İşte Cem Yılmaz'ın hayatı ve filmleri

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Seni Söler programına katılan Cem Yılmaz'a dair her şey araştırılıyor. Cem Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz Kaç yaşında, aslen nereli? İşte ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hayatı ve filmleri

CEM YILMAZ KİMDİR?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk komedyen; oyuncu, müzisyen, karikatürist, seslendirmen, senarist, yapımcı ve yönetmen olan Cem Yılmaz, aslen Gürün, Sivaslıdır. İlköğrenimini Mehmet Âkif İlkokulunda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kâzım Karabekir Ortaokulunu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü bitirdi.

Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezinde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı.

1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması’nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand up gösterisi gerçekleştirdi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.

Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos, Hepsiburada gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve üç filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hâli de okurların yoğun ilgisini çekti.

“Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”, “4. Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” ve “Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” gibi ödüllerin de dâhil olduğu çeşitli ödüllere layık görüldü.

2014'te StandartCY adlı gösterisiyle sonbaharda Amerika turnesine çıkmıştır. Yer aldığı film Deli Aşk, 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girmiştir.

CEM YILMAZ TEK KİŞİLİK KOMEDİ GÖSTERİLERİ

YılİsimNotlar
2014STANDartCYCem Yılmaz'ın ilk olarak Amerika turnesiyle, 4 Ekim 2014 tarihinde New Jersey'de sergilediği stand-up gösterisidir.[8]
2011CM101MMXI FundamentalsCem Yılmaz'ın stand-up gösterisi CM101MMXI Fundamentals'ın sinema gösterimi 2013 yılında çıkmıştır. 2011'de CM101MMXI Fundamentals gösterisi gerçekleşmiştir.[9]
2011Bifo & CMYLMZ10 Mart 2011 tarihinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı konuk şef olarak yönettiği eğlenceli klasik müzik konseri.
2010CMYLMZ Soru & CevapÜniversitelerde yapılan söyleşi.
2007CMYLMZCem Yılmaz'ın stand-up gösterisi CMYLMZ, 2007 yılında gerçekleşmiş, 2008'de sinema gösterimi çıkmıştır.
1999Bir Tat Bir DokuCem Yılmaz'ın stand-up gösterisi Bir Tat Bir Doku, 1999 yılında gerçekleşmiş, 2001'de sinema gösterimi çıkmıştır.
1999Milenyum2000 yılına geçerken, yeni bir milenyum için 1999'da yapılan gösteri.

CEM YILMAZ FİLMLERİ

Filmler
YılBaşlıkKatkısıRolNotlar
YönetmenYapımcıSenaristOyuncuDublaj
2020Karakomik Filmler 2EvetEvetEvetEvetGüven, BirolKarakomik Filmler 2, 17 Ocak 2020 tarihinde vizyona girdi.
2019Karakomik FilmlerEvetEvetEvetEvetAyzek, AlpayKarakomik Filmler, 18 Ekim 2019 tarihinde gösterime girdi.
2018Arif V 216HayırEvetEvetEvetHayırArif IşıkG.O.R.A ve A.R.O.G'un devamı olma özelliğini taşıyan film 5 Ocak 2018 tarihinde gösterime girdi.
2017Deli AşkHayırEvetHayırEvetHayırErman Eratlı
2016Zootropolis: Hayvanlar ŞehriHayırHayırHayırHayırEvetNick Wilde[10]Seslendirmen (Türkçe)
2016İftarlık GazozHayırHayırHayırEvetHayırCibar KemalHikâyesi 1970'li yıllarda geçen ve ilkokul öğrencisi Adem’in öyküsünü konu alan “İftarlık Gazoz”, 2016 yılında vizyona girdi.[11]
2015Ali Baba ve 7 CücelerEvetEvetEvetEvetHayırŞenay, Boris Mancovİşini büyütmek isteyen bir esnafın başından geçen maceraları anlatmakta olan film.
2014Son UmutHayırHayırHayırEvetHayırCemalFilm, oyuncu Russell Crowe'un ilk yönetmenlik denemesidir.[12]
2014Pek YakındaEvetEvetEvetEvetHayırZafer YıldızSenarist, Yapımcı, Yönetmen
2013CM101MMXI FundamentalsHayırEvetEvetEvetHayırKendisiSenarist, Yapımcı
2012Magnifica PresenzaHayırHayırHayırEvetHayırYusuf Antep[14]Ferzan Özpetek'in yönettiği, Mart 2012'de vizyona giren İtalya yapımı filmde Cem Yılmaz da rol aldı.[15]
2011Sonra AğlayacağımHayırHayırHayırEvetHayır?Ferzan Özpetek'in 2011'de Türkiye'de çekmeyi planladığı, Cem Yılmaz'ın da rol alacağı[16] film projesi ileri bir tarihe ertelendi.[17]
2011Arabalar 2HayırHayırHayırHayırEvetFrancesco[18]Seslendirmen (Türkçe)
2011ZefirHayırHayırHayırEvetHayırKonuk OyuncuYönetmen Belma Baş'ın ilk uzun metrajlı film çalışması, T.C. Kültür Bakanlığı ve CMYLMZ Fikir Sanat tarafından desteklendi.[19]
2010Av MevsimiHayırHayırHayırEvetHayırDeli İdrisCem Yılmaz Şener Şen ile başrol oynadı, Av Mevsimi filmi Yavuz Turgul tarafından yönetildi.[20]
2010Yahşi BatıHayırEvetEvetEvetHayırAziz VefaSenarist, Yapımcı

Çekimlerine 2009 yılının Ağustos ayında başlanılan film, 1 Ocak 2010'da vizyona girmiştir.

2009Arthur: Maltazar'ın İntikamıHayırHayırHayırHayırEvetArthurSeslendirmen (Türkçe)

2009 yapımı animasyon film, Türkiye'de Türkçe dublajla 19 Şubat 2010 tarihinde vizyona girmiştir.[22]

2008A.R.O.GEvetEvetEvetEvetHayırArif Işık, Kaaya, Komutan Logar, Enigma, Komutan KubarSenarist, Yönetmen
2008Canım AilemHayırHayırHayırEvetHayırEbu MuttalipKonuk oyuncu (1. bölüm)
2007Arı FilmiHayırHayırHayırHayırEvetBarry B. Benson (Ses)Seslendirmen (Türkçe)
2006HokkabazEvetHayırEvetEvetHayırİskender TünaydınSenarist, Yönetmen
2005Organize İşlerHayırHayırHayırEvetHayırMüslüm Duralmaz
2004G.O.R.A.HayırHayırEvetEvetHayırArif Işık, Komutan Logar, Erşan Kuneri, Komutan KubarSenarist
2001VizonteleHayırHayırHayırEvetHayırFikriİlk kez televizyon ile karşılaşan kasabanın üçkâğıtçı ve yalancı bir sakini rolünü üstlendi. Zeki Müren esprisi dillerde yer etti.
1998Her Şey Çok Güzel OlacakHayırHayırEvetEvetHayırAltan ÇamlıSenarist

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