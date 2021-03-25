Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Seni Söler programına katılan Cem Yılmaz'a dair her şey araştırılıyor. Cem Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz Kaç yaşında, aslen nereli? İşte ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hayatı ve filmleri

CEM YILMAZ KİMDİR?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk komedyen; oyuncu, müzisyen, karikatürist, seslendirmen, senarist, yapımcı ve yönetmen olan Cem Yılmaz, aslen Gürün, Sivaslıdır. İlköğrenimini Mehmet Âkif İlkokulunda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kâzım Karabekir Ortaokulunu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü bitirdi.

Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezinde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı.

1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması’nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand up gösterisi gerçekleştirdi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.

Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos, Hepsiburada gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve üç filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hâli de okurların yoğun ilgisini çekti.

“Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”, “4. Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” ve “Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” gibi ödüllerin de dâhil olduğu çeşitli ödüllere layık görüldü.

2014'te StandartCY adlı gösterisiyle sonbaharda Amerika turnesine çıkmıştır. Yer aldığı film Deli Aşk, 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girmiştir.

CEM YILMAZ TEK KİŞİLİK KOMEDİ GÖSTERİLERİ

Yıl İsim Notlar 2014 STANDartCY Cem Yılmaz'ın ilk olarak Amerika turnesiyle, 4 Ekim 2014 tarihinde New Jersey'de sergilediği stand-up gösterisidir.[8] 2011 CM101MMXI Fundamentals Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi CM101MMXI Fundamentals'ın sinema gösterimi 2013 yılında çıkmıştır. 2011'de CM101MMXI Fundamentals gösterisi gerçekleşmiştir.[9] 2011 Bifo & CMYLMZ 10 Mart 2011 tarihinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı konuk şef olarak yönettiği eğlenceli klasik müzik konseri. 2010 CMYLMZ Soru & Cevap Üniversitelerde yapılan söyleşi. 2007 CMYLMZ Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi CMYLMZ, 2007 yılında gerçekleşmiş, 2008'de sinema gösterimi çıkmıştır. 1999 Bir Tat Bir Doku Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi Bir Tat Bir Doku, 1999 yılında gerçekleşmiş, 2001'de sinema gösterimi çıkmıştır. 1999 Milenyum 2000 yılına geçerken, yeni bir milenyum için 1999'da yapılan gösteri.

CEM YILMAZ FİLMLERİ