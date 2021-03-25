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CEM YILMAZ KİMDİR?
Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk komedyen; oyuncu, müzisyen, karikatürist, seslendirmen, senarist, yapımcı ve yönetmen olan Cem Yılmaz, aslen Gürün, Sivaslıdır. İlköğrenimini Mehmet Âkif İlkokulunda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kâzım Karabekir Ortaokulunu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü bitirdi.
Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezinde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı.
1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması’nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.
Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand up gösterisi gerçekleştirdi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.
Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos, Hepsiburada gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve üç filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hâli de okurların yoğun ilgisini çekti.
“Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”, “4. Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” ve “Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” gibi ödüllerin de dâhil olduğu çeşitli ödüllere layık görüldü.
2014'te StandartCY adlı gösterisiyle sonbaharda Amerika turnesine çıkmıştır. Yer aldığı film Deli Aşk, 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girmiştir.
CEM YILMAZ TEK KİŞİLİK KOMEDİ GÖSTERİLERİ
|Yıl
|İsim
|Notlar
|2014
|STANDartCY
|Cem Yılmaz'ın ilk olarak Amerika turnesiyle, 4 Ekim 2014 tarihinde New Jersey'de sergilediği stand-up gösterisidir.[8]
|2011
|CM101MMXI Fundamentals
|Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi CM101MMXI Fundamentals'ın sinema gösterimi 2013 yılında çıkmıştır. 2011'de CM101MMXI Fundamentals gösterisi gerçekleşmiştir.[9]
|2011
|Bifo & CMYLMZ
|10 Mart 2011 tarihinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı konuk şef olarak yönettiği eğlenceli klasik müzik konseri.
|2010
|CMYLMZ Soru & Cevap
|Üniversitelerde yapılan söyleşi.
|2007
|CMYLMZ
|Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi CMYLMZ, 2007 yılında gerçekleşmiş, 2008'de sinema gösterimi çıkmıştır.
|1999
|Bir Tat Bir Doku
|Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi Bir Tat Bir Doku, 1999 yılında gerçekleşmiş, 2001'de sinema gösterimi çıkmıştır.
|1999
|Milenyum
|2000 yılına geçerken, yeni bir milenyum için 1999'da yapılan gösteri.
CEM YILMAZ FİLMLERİ
|Filmler
|Yıl
|Başlık
|Katkısı
|Rol
|Notlar
|Yönetmen
|Yapımcı
|Senarist
|Oyuncu
|Dublaj
|2020
|Karakomik Filmler 2
|Güven, Birol
|Karakomik Filmler 2, 17 Ocak 2020 tarihinde vizyona girdi.
|2019
|Karakomik Filmler
|Ayzek, Alpay
|Karakomik Filmler, 18 Ekim 2019 tarihinde gösterime girdi.
|2018
|Arif V 216
|Arif Işık
|G.O.R.A ve A.R.O.G'un devamı olma özelliğini taşıyan film 5 Ocak 2018 tarihinde gösterime girdi.
|2017
|Deli Aşk
|Erman Eratlı
|2016
|Zootropolis: Hayvanlar Şehri
|Nick Wilde[10]
|Seslendirmen (Türkçe)
|2016
|İftarlık Gazoz
|Cibar Kemal
|Hikâyesi 1970'li yıllarda geçen ve ilkokul öğrencisi Adem’in öyküsünü konu alan “İftarlık Gazoz”, 2016 yılında vizyona girdi.[11]
|2015
|Ali Baba ve 7 Cüceler
|Şenay, Boris Mancov
|İşini büyütmek isteyen bir esnafın başından geçen maceraları anlatmakta olan film.
|2014
|Son Umut
|Cemal
|Film, oyuncu Russell Crowe'un ilk yönetmenlik denemesidir.[12]
|2014
|Pek Yakında
|Zafer Yıldız
|Senarist, Yapımcı, Yönetmen
|2013
|CM101MMXI Fundamentals
|Kendisi
|Senarist, Yapımcı
|2012
|Magnifica Presenza
|Yusuf Antep[14]
|Ferzan Özpetek'in yönettiği, Mart 2012'de vizyona giren İtalya yapımı filmde Cem Yılmaz da rol aldı.[15]
|Sonra Ağlayacağım
|?
|Ferzan Özpetek'in 2011'de Türkiye'de çekmeyi planladığı, Cem Yılmaz'ın da rol alacağı[16] film projesi ileri bir tarihe ertelendi.[17]
|2011
|Arabalar 2
|Francesco[18]
|Seslendirmen (Türkçe)
|2011
|Zefir
|Konuk Oyuncu
|Yönetmen Belma Baş'ın ilk uzun metrajlı film çalışması, T.C. Kültür Bakanlığı ve CMYLMZ Fikir Sanat tarafından desteklendi.[19]
|2010
|Av Mevsimi
|Deli İdris
|Cem Yılmaz Şener Şen ile başrol oynadı, Av Mevsimi filmi Yavuz Turgul tarafından yönetildi.[20]
|2010
|Yahşi Batı
|Aziz Vefa
|Senarist, Yapımcı
Çekimlerine 2009 yılının Ağustos ayında başlanılan film, 1 Ocak 2010'da vizyona girmiştir.
|2009
|Arthur: Maltazar'ın İntikamı
|Arthur
|Seslendirmen (Türkçe)
2009 yapımı animasyon film, Türkiye'de Türkçe dublajla 19 Şubat 2010 tarihinde vizyona girmiştir.[22]
|2008
|A.R.O.G
|Arif Işık, Kaaya, Komutan Logar, Enigma, Komutan Kubar
|Senarist, Yönetmen
|2008
|Canım Ailem
|Ebu Muttalip
|Konuk oyuncu (1. bölüm)
|2007
|Arı Filmi
|Barry B. Benson (Ses)
|Seslendirmen (Türkçe)
|2006
|Hokkabaz
|İskender Tünaydın
|Senarist, Yönetmen
|2005
|Organize İşler
|Müslüm Duralmaz
|2004
|G.O.R.A.
|Arif Işık, Komutan Logar, Erşan Kuneri, Komutan Kubar
|Senarist
|2001
|Vizontele
|Fikri
|İlk kez televizyon ile karşılaşan kasabanın üçkâğıtçı ve yalancı bir sakini rolünü üstlendi. Zeki Müren esprisi dillerde yer etti.
|1998
|Her Şey Çok Güzel Olacak
|Altan Çamlı
|Senarist
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