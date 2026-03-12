Cemal Alpan son yolculuğuna uğurlandı
57 yaşında hayatını kaybeden yönetmen Cemal Alpan, düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi
Giriş: 12.03.2026 - 18:28 Güncelleme:
Birçok ünlü ismin reklam filmlerine imza atan yönetmen Cemal Alpan, pankreas nedeniyle vefat etti.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; doğum gününde hayata veda eden Cemal Alpan, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Alpan için öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Murat Boz, Kerem Görsev, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Mirgün Cabas gibi isimler katıldı.
Murat Boz
Cemal Alpan, kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
