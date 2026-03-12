Canlı
        Haberler Magazin Cemal Alpan son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Cemal Alpan son yolculuğuna uğurlandı

        57 yaşında hayatını kaybeden yönetmen Cemal Alpan, düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 18:28
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Birçok ünlü ismin reklam filmlerine imza atan yönetmen Cemal Alpan, pankreas nedeniyle vefat etti.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; doğum gününde hayata veda eden Cemal Alpan, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Alpan için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

        Cenazeye Murat Boz, Kerem Görsev, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Mirgün Cabas gibi isimler katıldı.

        Murat Boz

        Cemal Alpan, kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Spor Bülteni - 11 Mart 2026 (Galatasaray Tur Kapısını Araladı)

        Kurada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray tur kapısını araladı. Samsunspor'un rakibi Rayo Valecano. Süper Lig yayın geliri dağılımı değişiyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

