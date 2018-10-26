SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Çöl Davosu
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Cemal Kaşıkçı cinayeti unutuldu...

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman önderliğinde gerçekleştirilen ‘Çöl Davosu’ olarak adlandırılan ‘Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı’nda (FII) batının sözde protestosuna rağmen 56 milyar dolarlık iş anlaşması yapıldı

26.10.2018 - 07:32 | Güncelleme: Genel

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, 3 günlük konferans sırasında 56 milyar dolar değerinde 25’den fazla anlaşma imzalandığını belirterek, “İmzalanan sözleşmelerin çoğu ABD şirketlerine ait. ABD, Suudi ekonomisinin önemli bir parçası olmaya devam edecek çünkü bizi ilgilendiren çıkarlar, konferansın başarısız boykot kampanyasıyla zayıflatılmasından daha büyük” dedi. Böylece Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda vahşice katledilmesinden sonra dünyaca ünlü siyaset ve girişimcilerin bu toplantıyı boykot etmesi, milyarlarca dolarlık yatırımın yapılmasına engel olmadı. Konferans sonrasında ‘Yine para konuştu’ yorumları yapıldı.

DÜNYA DEVLERİYLE 25 ANLAŞMA İMZALANDI

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Batı tarafından resmen boykot edilen konferans sırasında petrol, gaz ve ulaşım sektörlerinde milyar dolarlık anlaşmaların gerçekleştirildiği Suudi Arabistan devlet televizyonu tarafından duyuruldu. Konferansta Suudi Arabistan’ın Trafigura, Total, Hyundai, Norinco, Schlumberger, Halliburton gibi şirketlerle petrol, doğalgaz, sanayi ve altyapı sektörlerinde 25 ayrı anlaşma yapıldı.

ARAMCO İLE 34 MİLYAR DOLARLIK 14 ANLAŞMA

Sadece Suudi Arabistan petrol firması Aramco’nun değeri 34 milyar dolar olan 14 anlaşma yaptığı açıklanırken, Prens Muhammed Bin Salman’ın yapılan anlaşmaların bir kısmını nisan ayında Paris’te yaptığı ziyaret esnasında hazır hale getirdiği belirtildi. Bin Salman Paris’te başta Total olmak üzere bir çok Fransız firması ile 12 milyar dolarlık iş anlaşması görüşmeleri yapmıştı.

RUSYA: SUUDİ REFORMLAR DESTEKLENMELİ

Prens Salman konferansının açılışında Suudi Arabistan televizyonu El Ekberiya’da yayınlanan görüntülere göre izleyenler tarafından ayakta alkışlanarak karşılandı. Prens konferans sonrasında da sonuçlardan mennun olduğunu açıkladı. Konferansa Rusya’nın kalabalık bir heyetle katılmasıysa dikkat çekti. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Riyad’da Reuters’a yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinin soruşturulması ve sorumlularının cezalandırılması gerektiğini ancak Suudi Arabistan’ın reformlarının önemli ve “desteklenmeye değer” olduğunu söyledi.

RUSYA 5 MİLYAR DOLAR'LIK İMZA ATTI

İngiliz Times gazetesi ise Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle bazı Batılı şirketler ve hükümetler tarafından boykot edilirken Rusya’nın konferansta 5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığını yazdı. Konferansta Rusya’nın Hermitage müzesinin Suudi Arabistan’da şubesinin açılmasına dair de bir anlaşma imzalandığı belirtildi. St. Petersburg’da yer alan müzenin direktörü Mikhail Pyotrovski’nin, Prens Selman’ın boykota rağmen katılım sağlayan Rus ve Çinli yetkililere teşekkür ettiğini ve “Artık en iyi dostlarımızın ve düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz” dediğini aktaran Times’ın haberi şöyle devam etti: “Suudi ve Rus varlık fonları Rusya’nın Arktik bölgesinde 5 milyar dolarlık ortak gaz projesi geliştirdiklerini açıkladı.”

KİMLER KATILMAKTAN VAZGEÇTİ?

IMF Başkanı Christine Lagarde, Chase CEO’su Jamie Dimon, Blackrock CEO’su Larry Fink, Blackstone’un CEO’su Stephen Schwarzman, Google Cloud’ın CEO’su Diane Greene, Londra Borsası CEO’su David Schwimmer, BNP Paribas Başkanı Jean Lemierre ve Societe Generale Genel Direktörü Frederic Oudea, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi, Ford’un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL’nin kurucusu Steve Case, Viacom’un CEO’su Bob Bakish ve Google’ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee ve The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong konferansa katılmayacağını açıklamıştı. New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg konferanstan sponsorluğunu çeken ya da katılmayacağını açıklayan kurumlar arasında bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 6
  • Misafir 1 dakika önce
    Araplar kadar olamadık
  • Misafir 6 dakika önce
    Onlar anlaşma yapsınlar.. bizde her zaman ki gibi horozlanalım
  • Misafir 7 dakika önce
    yok daimi yas tutacaklardı elalem halkı için iş aş için savaşıyor ona buna sataşıp kin tutmuyor
Tüm yorumları göster(6)
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X