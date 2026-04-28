        Haberler Magazin Cemre Baysel: Anne olmayı hayal etmiyorum - Magazin haberleri

        Cemre Baysel: Anne olmayı hayal etmiyorum

        Cemre Baysel, özel hayatına ve kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Oyuncu, gelecek planları arasında anneliğin yer almadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 00:20 Güncelleme:
        Geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile yollarını ayıran Cemre Baysel, aynı yıl yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşamıştı. İkili, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırmalarıyla gündeme gelmişti.

        "ÇOK MÜCADELECİ BİR İNSANIM"

        Cemre Baysel, son olarak katıldığı bir programda hem kariyerine hem de özel hayatına dair konuştu. "İkili ilişkilerde insan yontmayı öğrendim mi?" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Aslında yontmayı tercih etmiyorum ama denerim. Çok mücadeleci bir insanım; denerim. Olmuyor mu? Demek ki olmuyordur. Ama öncesinde mutlaka çabalamışımdır" dedi.

        Anne olmayı isteyip istemediği sorulan Baysel, "Gelecekte anne olmayı hayal etmiyorum. Ben şu an annelik nedir, nasıl olunur bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

        "OYUNCULUĞA 15 YAŞIMDA BAŞLADIM"

        Kariyer yolculuğuna değinen 27 yaşındaki oyuncu, çalışma disiplinini şu sözlerle anlattı: Evet, çok küçük yaşta, 15 yaşımda başladım. Benden daha küçük yaşta başlayan arkadaşlarım da var tabii ki. Lise bire giderken bir yandan okula gidiyor, bir yandan sete gidiyordum. Kendime laf söyletmemek için derslerime asılıyor, ödevlerimi tamamlıyordum. Bu disiplinimden dolayı çok takdir görüyordum. Hiç tanımadığım insanlara dokunabiliyor olma fikrini ve bu duyguyu çok sevdim.

        "BU, '777' DEDİĞİM İÇİN OLAN BİR ŞEY DEĞİL"

        'İbrahim Selim ile Bu Gece' pogramına konuk olan Baysel, inanç dünyasına dair de konuşatu. Oyuncu, "Bir şeyi çok istiyorsam, sadece 'Ben istiyorum' demekle olmayacağını bilirim. Bunun için çok çalışmak, emek vermek ve sabretmek gerekiyor. İstediğim bir şeyi elde etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve sonunda ona ulaşıyorum. Bu, '777' dediğim için olan bir şey değil; ben çalışıp tevekkül ediyorum" açıklamasını yaptı.

        "YÖNETMENLİK, BENİM İÇİN OYUNCULUĞUN DA ÖTESİNDE"

        Yönetmenliğe olan ilgisini dile getiren Baysel, "Ben bir dünya kurmak isterim. Örneğin; 'Hamlet' Oscar aldı ama aslında ödülü oyuncunun kendisi alıyor; rejisel bir dokunuş göremiyorsunuz. Sadece bir kamera duruyor ve orada bir resital dönüyor. Ben bir dünya kurmayı seviyorum, bu bana bir ruha üflemek gibi geliyor. Yönetmenlik, benim için oyunculuğun da ötesinde çok saygıdeğer bir meslek. Bir gün ben de bir dünya kurmak ve oyuncularla fikir tartışmak istiyorum; bu konuda kafamın çalıştığını hissediyorum" şeklinde konuştu.

        Kendi stilini 'zamansız ve yersiz' olarak tanımlayan oyuncu, "Ben biraz yersiz giyiniyorum. Hava çok sıcakken kalın giyinip terlemeyi tercih edebiliyorum ya da hava çok soğukken incecik giyinebiliyorum" diyerek, giyim tarzındaki tezatlıkları paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Küçükçekmece Gölü kırmızıya döndü

        İstanbul'da bulunan Küçükçekmece Gölü renk değiştirdi. Gölün, denizle buluştuğu alanda su kırmızıya dönerken, yaşanan renk değişimi havadan dron ile görüntülendi. (IHA)

        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        KKTC'den, GKRY liderinin açıklamasına tepki
        KKTC'den, GKRY liderinin açıklamasına tepki
        Asker eğlencesine ateş açtı
        Asker eğlencesine ateş açtı
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        ABD'den askeri sevkiyat
        ABD'den askeri sevkiyat
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!