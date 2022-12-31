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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında ve nereli? (O Ses Türkiye konuğu)

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, bu akşam ekranlara gelecek O Ses Türkiye yılbaşı programında Türki müziğine damgasını vurmuş birbirinden güzel şarkıları seslendiren isimlerden biri olacak. İşte, Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevapları...

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  • Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemre Baysel'in sevgilisi kim (O Ses Türkiye konuğu)

    Yılbaşı gecesinin en çok ilgi çeken eğlence programlarından biri olan O Ses Türkiye'de yıldızlar geçidi yaşancak. Birbirinden ünlü isimlerin misafir olacağı programda Cemre Baysel de birbirinden güzel şarkılar seslendirecek. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemre Baysel hakkında bilgiler...
  • Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemre Baysel'in sevgilisi kim (O Ses Türkiye konuğu)

    CEMRE BAYSEL KİMDİR?

    Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.
  • Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemre Baysel'in sevgilisi kim (O Ses Türkiye konuğu)

    Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.
  • Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemre Baysel'in sevgilisi kim (O Ses Türkiye konuğu)

    CEMRE BAYSEL DİZİLERİ

    2020- Sol Yanım (Biricik)

    2018 – Elimi Bırakma (Melis)

    2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze)

    2017 – İsimsizler (Gülperi)

    2014 – Yeşil Deniz (Gonca)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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