Yılbaşı gecesinin en çok ilgi çeken eğlence programlarından biri olan O Ses Türkiye'de yıldızlar geçidi yaşancak. Birbirinden ünlü isimlerin misafir olacağı programda Cemre Baysel de birbirinden güzel şarkılar seslendirecek. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemre Baysel hakkında bilgiler...