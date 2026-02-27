Cemre Kemer'den Manifest yorumu: Eninde sonunda doğrusunu bulurlar

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Cemre Kemer, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemer, zamanını çocuklarına ayırdığını belirtti.

Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kız grubu Manifest'i beğendiğini söyledi.

Yasemin Yürük, Gülçin Ergül, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer

"YETENEKLİLER"

Kemer, "Takip etmiyorum ama görüyorum. Çok da başarılılar. Ekipleri de bizim eskiden tanıdığımız bizimle birlikte yetişen insanlardan. Dans edip şarkı söylüyorlar ve gayet de yetenekliler. Genç kız grubu yoktu bir tane olması iyi oldu" dedi.

Zeynep Oktay, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Esin Bahat, Mina Solak ve Sueda Uluca

"ENİNDE SONUNDA GÜZELİNİ BULURLAR"

Cemre Kemer, gazetecilerin "Grubun zaman zaman dansları ve kıyafetleri eleştiri alıyor. Bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna ise "Bunlar için ben çok büyüdüm. Bu oltalara geleceğimi hiç sanmıyorum. Gayet güzel dans ediyorlar. Onlar da genç kızlar ve eninde sonunda doğrusunu, güzelini bulurlar diye tahmin ediyorum" yanıtını verdi.