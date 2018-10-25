Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli SSK ve BAĞ-KUR’luların ölümü durumunda hak sahiplerine “cenaze ödeneği” adı altında ölüm yardımı yapıyor. 2018 yılında SGK’nın işçi ve esnaf statüsündeki sigortalılar için yaptığı cenaze yardımı 595 lira seviyesinde bulunuyor.



ÖLÜM YARDIMINDAN İŞSİZLERİN YAKINLARI DA YARARLANIR



Bu yardımdan, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin yakınları yararlanıyor. Dul ve yetim aylığı alanların ölümünde, yakınlarına yardım yapılmıyor.



SGK, aktif çalışırken hayatını kaybeden SSK ve BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalıların yakınları için de cenaze ödeneği veriyor. Bu haktan yararlanabilmek için, sigortalı adına en az 360 gün prim ödenmesi gerekiyor.



Ödemeler, sırasıyla ölen kişinin eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, onlar da yoksa kardeşlerine veriliyor.

Hiçbir yakını bulunmayan emekli veya sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, o yılki ödeneği (2018 için 595 lirayı) geçmeyen masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişiye ödeniyor.

SSK ve BAĞ-KUR’lu sigortalıların eş ve çocuklarının ölümü halinde yardım yapılmıyor.



ÖLEN MEMURUN YAKINLARINA 2 BİN 241 TL



Devlet memurlarına, memur olmayan eşi ile aile yardımı almakta olan çocuğu hayatını kaybettiğinde bu yıl için bin 120 lira ölüm yardımı yapılıyor. Devlet memurunun ölümü halinde ise hak sahiplerine 2 bin 241 lira ödeniyor. Ölen devlet memuru için verilen ölüm yardımı, memur sağlığında belli bir kişiyi bildirmişse ona yapılıyor. Bildirim yapılmadıysa sırasıyla eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa anne babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine ödeniyor. Ölüm yardımında herhangi vergi kesintisi yapılmıyor.



Memurun ölen eşi de memursa, kendi kurumu tarafından ölüm yardımı ödenmiyor. Sadece eşinin kurumundan ölüm yardımı alıyor. Aile yardımından yararlanmayan çocukların ölümünde, memur anne babaya ölüm yardımı yapılmıyor. KİT’lerde çalışan sözleşmeli personelin ölümü durumunda, hak sahiplerine, ücretinin iki katı tutarında ölüm yardımı yapılıyor. Ölü doğan çocuklar için ölüm yardımı yapılmasında, bu çocuğun 180-300 günlük olması koşulu aranıyor. Emekli Sandığı’na tabi emeklilerin ölümü durumunda hak sahiplerine ölüm yardımı olarak, son aldığı bir aylık emekli aylığı tutarında para ödeniyor.



SİGORTALI İŞSİZİN HAK SAHİBİ DE YARARLANIR



SSK ve BAĞ-KUR’a en az 360 gün prim ödeme koşulunu yerine getiren kişiler, öldükleri tarihte işsiz veya BAĞ-KUR kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmuyor olsa da hak sahiplerine 2018 yılı için 595 lira tutarındaki cenaze yardımı ödenir. Hakkı olduğunu bilmediği için daha önce yardım almamış olan kişiler, geriye doğru son beş yıl içinde kaybettikleri yakınları için cenaze yardımı alabilirler.



YAZILI BAŞVURUN



Cenaze yardımı alabilmek için hak sahiplerinin bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine yazılı başvurması gerekir. Başvuruda, ölüm tarihine yer verilmeli. Ölen sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, resmi makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin dilekçeye eklenmesi yeterli kabul ediliyor.

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