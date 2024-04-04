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        Haberler Gündem Cengiz Ergün hayatı ve siyasi kariyeri: Cengiz Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Cengiz Ergün kimdir? Cengiz Ergün kaç yaşında, aslen nereli?

        MHP'nin eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün hayatı merak konusu oldu. Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen , Necatibey ve Gazi İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. İşte Cengiz Ergün hayatı ve siyasi kariyeri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:39
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        31 Mart yerel seçimlerde seçmenler yerel yöneticilerini belirledi. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre; Manisa’da yüzde 57,21 oy olan CHP adayı Ferdi Zeyrek Manisa Belediye Başkanı oldu. Seçim sonuçları sonrası eski Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün hayatı araştırılıyor. Peki Cengiz Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli?

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        CENGİZ ERGÜN KİMDİR?

        Türk siyasetçi ve eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı.

        1960 yılında Manisa'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Manisa'da tamamladıktan sonra Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik sonrası kendi şirketini kurdu. Serbest inşaat müteahhitliği yaptı. 2000-2008 yılları arası Manisaspor başkanlığı yaptı.

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        Başkanlığı döneminde Manisaspor ilk defa 2005-2006 sezonunda Süper Lige çıkmıştır. İlk defa 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Manisa Belediye başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı adayı olarak Manisa Büyükşehir belediye başkanı seçildi.

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