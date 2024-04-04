CENGİZ ERGÜN KİMDİR?

Türk siyasetçi ve eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı.

1960 yılında Manisa'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Manisa'da tamamladıktan sonra Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik sonrası kendi şirketini kurdu. Serbest inşaat müteahhitliği yaptı. 2000-2008 yılları arası Manisaspor başkanlığı yaptı.