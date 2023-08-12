Cengiz Ünder, Fenerbahçe için geliyor
Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, Fred'in ardından Cengiz Ünder'i de kadrosuna katıyor... Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu gece 00:00'da İstanbul'da olacak
Fenerbahçe, Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferini tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübü Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu gece 00:00'da İstanbul'da olacak.
Geçen sezon Marsilya formasıyla 37 kez Fransa Ligue 1'de sahne alan 26 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 4 asiste imza attı.
BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin milli futbolcuya 2.5 milyon euroya denk gelen yıllık maaş ödeyeceği bildirildi.
6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNÜYOR
Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla birlikte tam 6 yıl sonra Süper Lig'e geri dönecek.