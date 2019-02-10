Cengiz Ünder hayalini UEFA'ya açıkladı!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Porto maçı öncesi UEFA'ya açıklamalarda bulundu. Porto ile çok zorlu iki maça çıkacaklarını belirten milli futbolcu, "Son 16'ya geldik. Zor bir maç olacak ve kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım onları yener ve turu geçeriz. Bu sezon, geçen sezonki başarımızın da ilerisine gitmek istiyoruz. Geçen sezon çeyrek finalde Barcelona'yı eleyerek gücümüzü gösterdik, yine yapabiliriz" ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL'DAKİ FİNALİ UNUTAMAM"



Cengiz, çocukluğunda saatlerden dolayı Şampiyonlar Ligi maçlarını tam olarak izleyemediğini belirtip "Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktır. Çocukluğumda maçlar Türkiye saatiyle 21:45'te başlıyordu. Bu nedenle ilk yarıları izleyip uyumak zorunda kalıyordum ve ikinci yarıları izleyemiyordum. Benim için en unutulmaz maç, 2005'te İstanbul'da oynanan 3-3'lük Liverpool - Milan finali" diye konuştu.



"ROMA'YA TRANSFER OLUNCA UYUYAMADIM"



Genç yetenek, Roma'ya transfer süreci ile ilgili ise "2017 yazında Başakşehir kafilesiyle Slovenya kampındaydım. Gece boyunca menajerimden haber bekledim. Haberi aldıktan sonra sabaha kadar uyuyamadım. Sabah çantamı topladım ve Roma'ya gitmek için İstanbul'a döndüm. Çok gergindim. En büyük hayalim, Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynamaktı ve Roma'ya transfer olarak bunu başardım" dedi.

Roma'nın yaşayan efsanesi olan Francesco Totti ile ilgili konuşan Cengiz, ""Keşke birlikte oynama şansımız olsaydı. Totti bu ekibin daimi parçası. Onu sık sık görmek çok güzel. Herkesle harika bir ilişkisi var. Benimle sürekli konuşuyor ve bana 'golcü' diyor" ifadelerini kullandı.21 yaşındaki futbolcu, hayallerinin peşinden gittiğini ve hedeflerine ulaşmak için çok çalıştığını kaydederek sözlerini şöyle noktaladı: "Burada olduğum için gurur duyuyorum. Tüm Türkiye'nin desteğini hissediyorum ve bu şekilde başarılı olmaya devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonumda yarı final oynadım. Hala gencim ve gelecekte daha iyi şeyler yaşamak istiyorum. Bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı umuyorum."