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        Haberler Magazin Cengizhan Sabuncu, son yolculuğuna uğurlandı - Cengizhan Sabuncu kimdir, neden hayatını kaybetti, nereye defnedildi? - Güncel magazin haberleri

        Cengizhan Sabuncu son yolculuğuna uğurlandı

        55 yaşında hayata veda eden Cengizhan Sabuncu, Zincirlikuyu Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 14:50 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:08
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        Son yolculuğuna uğurlandı
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        Sibel Can'ın uzun yıllar birlikte çalıştığı asistanı Cengizhan Sabuncu, 55 yaşında hayatını kaybetti.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Cengizhan Sabuncu, bugün Zincirlikuyu Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Sibel Can, Cengizhan Sabuncu'yu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sibel Can, gözyaşlarına boğuldu.

        Sibel Can
        Sibel Can

        Ünlü şarkıcının üzüntülü anları objektiflere böyle yansıdı. Ayakta durmada güçlük çeken Sibel Can'ı meslektaşı Hakan Altun, teselli etti.

        Hakan Altun ve Sibel Can
        Hakan Altun ve Sibel Can

        Sibel Can'ın çocuklukları Cengizhan Sabuncu ile geçen Engin Can Ural ve Melisa Ural da cenaze törenine katıldı.

        Engincan Ural ve kız kardeşi Melisa Ural
        Engincan Ural ve kız kardeşi Melisa Ural

        Yaklaşık bir yıldır pankreas tedavisi gören Tanyeli de hastaneden çıkıp Cengizhan Sabuncu'yu son yolculuğuna uğurlanırken yalnız bırakmadı.

        Tanyeli
        Tanyeli

        Cenazeye başta Sibel Can olmak üzere; Hakan Altun, Cenk Eren, Deniz Seki ve Tanyeli gibi ünlü isimler geldi.

        Cenk Eren
        Cenk Eren
        Deniz Seki
        Deniz Seki
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        #Cengizhan Sabuncu
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