Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinCenk Eren'den Bendeniz'e 'Kudurma' yanıtı - Magazin haberleri
ABONE OL

Cenk Eren'den Bendeniz'e 'Kudurma' yanıtı

Cenk Eren’in yemekli yerlerde konser verilebileceğini söylemesi Bendeniz’i çileden çıkardı. 46 yaşındaki şarkıcı, “Milyonlar cebinizde, kudurmak niye?” diyerek, meslektaşına tepki gösterdi

Cenk Eren, Bendeniz

Cenk Eren, bir röportajında, “Oturmalı masa düzeninde konser vermemizde ne gibi bir sakınca olabilir?” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere, Bendeniz’den sert tepki geldi.

Ünlü şarkıcı, “Bazı densiz sanat camiasından arkadaşlara sesleniyorum. Lan bu kadar mı aç kaldınız? Milyonlar cebinizde, kudurmak niye? Bir sürü çaresiz insan varken, vicdanınız yoksa etrafınızdan utanın” diyerek, gönderme yaptı.

‘Kudurmak’ kelimesini Bendeniz’e iade ettiğini belirten Eren, sosyal medya hesabından cevap verdi:

“Kalbinin bu kadar kötü olduğunu inan bilmiyordum. Oralar açılsın ki müzisyenler ve orada çalışan garson-komiler ekmeklerini kazansınlar. İlk günden beri elimden geldiğince kendi orkestramla ilgili gerekenleri yapıyorum. Sen üç kuruş için sabaha kadar emek veren bu insanları sevmiyor musun?”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz evlendi - Magazin haberleri
MAGAZİNHeyecandan adını şaşırdı
Aleyna Tilki yasağı deldi - Magazin haberleri
MAGAZİNAleyna yasağı deldi
Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte yürüyüşte - Magazin haberleri
MAGAZİNMaskeli aşıklar
Burcu Bakdur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burcu Bakdur ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?
MAGAZİNBurcu Bakdur kimdir?
Esra Dermancıoğlu'dan güldüren paylaşım - Magazin haberleri
MAGAZİNEsra'dan güldüren paylaşım
Lerzan Mutlu: Kurallara saygı duyarım ama uymam - Magazin haberleri
MAGAZİN"Kurallara saygı duyarım ama uymam"
Kenan İmirzalıoğlu'ndan itiraf - Magazin haberleri
MAGAZİNİmirzalıoğlu: Çocuk doğduktan sonra...
Merve Boluğur'un puzzle mutluluğu sosyal medyanın diline düştü - Magazin haberleri
MAGAZİNSosyal medyanın diline düştü
Zeynep Sever Demirel: Kilolarım yüzünden komplekse girmiştim! - Magazin haberleri
MAGAZİN'Kilolarım yüzünden komplekse girmiştim!'
Şahan Gökbakar isyan etti - Magazin haberleri
MAGAZİN"İş evde değil, kafada çözülüyor"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X