Cenk Eren, bir röportajında, “Oturmalı masa düzeninde konser vermemizde ne gibi bir sakınca olabilir?” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere, Bendeniz’den sert tepki geldi.

Ünlü şarkıcı, “Bazı densiz sanat camiasından arkadaşlara sesleniyorum. Lan bu kadar mı aç kaldınız? Milyonlar cebinizde, kudurmak niye? Bir sürü çaresiz insan varken, vicdanınız yoksa etrafınızdan utanın” diyerek, gönderme yaptı.

‘Kudurmak’ kelimesini Bendeniz’e iade ettiğini belirten Eren, sosyal medya hesabından cevap verdi:

“Kalbinin bu kadar kötü olduğunu inan bilmiyordum. Oralar açılsın ki müzisyenler ve orada çalışan garson-komiler ekmeklerini kazansınlar. İlk günden beri elimden geldiğince kendi orkestramla ilgili gerekenleri yapıyorum. Sen üç kuruş için sabaha kadar emek veren bu insanları sevmiyor musun?”