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        Haberler Magazin Cenk Eren; "Hasta yatağında bile yakışıklıyım"

        Cenk Eren; "Hasta yatağında bile yakışıklıyım"

        Geçtiğimiz günlerde gözünden ameliyat olan ünlü şarkıcı Cenk Eren, son sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:57
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        "Hasta yatağında bile yakışıklıyım"
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        Son dönemlerde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen 58 yaşındaki Cenk Eren, geçtiğimiz gün sağ gözünde retina yırtılması sonucu ameliyat olacağının haberini takipçileriyle paylaşmıştı.

        Ünlü şarkıcı, geçirdiği göz ameliyatı sonrası sağlık durumu hakkında bir paylaşımda bulundu. Eren; "Dün sabah retina ameliyatı oldum. Ameliyat, çok başaralı geçti aslında bu gün evime geçmem gerekiyordu ama evime giden yollar kapalı olduğu için hastaneden bir gece daha kalacağım. Bu arada hasta yatağında bile yakışıklıyım" şeklindeki ifadeleri kullandı.

        Fotoğraflar:Instagram

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        #Cenk Eren
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