Cenk Eren hastanelik oldu: Hiçbir şey sağlıktan önemli değil - Magazin haberleri

Cenk Eren hastanelik oldu: Hiçbir şey sağlıktan önemli değil - Magazin haberleri

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"SİZ, SİZ OLUN BEDENİNİZE ÇOK YÜKLENMEYİN"

Cenk Eren, ardından takipçilerine şu sözlerle seslendi: Siz, siz olun bedeninize çok yüklenmeyin, hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil.