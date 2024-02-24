Cenk Eren, kanser hastası yeğeni Ecem Ebru Alkış'ı kaybetti
Cenk Eren, kanser hastası yeğeni Ecem Ebru Alkış'ı kaybetti. Alkış, bir süredir kanserle mücadele ediyordu
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, 34 yaşındaki kanser tedavisi gören yeğeni, Ecem Ebru Alkış'ın hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Eren, acısını; "Kocasının, dayısının koca yüreklisi, annesinin - babasının - kardeşinin kıymetlisi. En çalışkanı, hayatı çok seveni. Huzur içinde uyu. Mekânın cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.
Cenk Eren, acı kaybı sonrasında konserlerin iptal olduğunu şu cümlelerle açıkladı; "Yeğenimin acı kaybı dolayısıyla programımı gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek durumundayım. Saygılarımla."
Fotoğraflar: Instagram