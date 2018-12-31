Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, son şarkısıyla ilgili yaşadığı bir talihsizliği paylaşan Cenk Eren, şunları anlattı:

"'Göçtük Sevdadan' adlı son şarkımda enteresan bir şey oldu. Şarkımız 7 Aralık’ta çıkacaktı. 6 Aralık’ta bize 'şarkıyı çıkaramazsınız' diye haber geldi. Çünkü şarkıyla ilgili birisinin izni gerekiyormuş ama ona ulaşılamadı. Bize yol gösterdiler; belli bir para bankaya bloke edelim, sahibi çıkınca bu parayı öderiz. Biz bunu yaptık. Sonra bize yine haber geldi 'bu parçayı çıkaramazsınız' diye. Şarkıyı Pınar Aylin 6 ay önce satın almış. Ben de klibi bile çektim. Ertesi gün İzmir‘e gittim, Pınar Aylin’i ikna etmek istedim ve ikna ettim. Bana böyle biri gelseydi şarkımı almak için, asla izin vermezdim. Birbirimize düet yapmak için söz verdik. Şarkıyı bu arada hamamda buldum ama benden önce Pınar bulmuş zaten” dedi.

Şarkısı üzerine gelen tepkilerle ilgili ise Eren, şu ifadeleri kullandı:

“Biz şarkın tuttuysa sahne çalışmalarına bakarız. Bunların ikisinin orantılı gitmesi lazım. Şarkın 50 milyon tıklanıp sen konsere gitmiyorsan ya da ekstrada görünmüyorsan orada bir sıkıntı vardır. Biz de baktığınız zaman bir şarkı çıkarıyoruz, gelen iş tekliflerinden şarkının sevilip sevilmediğini anlıyoruz. Yeni jenerasyonda Aleyna, Edis, Derya Uluğ, Simge ve Deha'yı beğeniyorum. Küçük yaşlarda şöhret olan sanatçılar kendini rahatsız hissediyorsa profesyonel destek almalı" dedi.

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