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CENTCOM'dan Rusya'ya Rukban kampı suçlaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Rusya'yı ABD'nin güvenlik garantisine rağmen BM'nin insani yardımlarının Suriye'nin güneybatısındaki Rukban mülteci kampına ulaştırılmasını engellemekle suçladı.

02.11.2018 - 10:19 | Güncelleme: AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Rusya'yı, ABD'nin güvenlik garantisine rağmen Birleşmiş Milletler'in (BM) insani yardımlarının Suriye'nin güneybatısındaki Rukban mülteci kampına ulaştırılmasını engellemekle suçladı.

CENTCOM Sözcüsü Binbaşı Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin güvenlik garantisine rağmen Rusya bir kez daha BM'nin Şam'dan Rukban kampındaki mültecilere insani yardım ulaştırılmasını reddetti. Rusya'nın BM'ye sunduğu iddiaların aksine insani durumun kritik olduğu Rukban kampına bu önemli yardımların ulaştırılması için koşullar uygundur. Bu, sahadaki gerçekleri bulandırmak ve insani yardımı engellemek için Rusya ve Esed rejiminin kötü niyetli kampanyalarından biridir." ifadelerini kullandı.

Binbaşı Urban, ABD'nin ve müttefiklerinin Rukban kampına insanı yardımın ulaştırılması konusunda yardım etmeye hazır olduğunu yineledi.

Beşşar Esed rejiminin ocak ayından bu yana insani yardım sevkiyatına izin vermediği Rukban kampına nihayet gönderileceği duyurulan BM insani yardım konvoyu, rejimin engellemelerinden dolayı bir türlü hareket edemiyor.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Ali Al-Za'tari, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Rukban'a 27 Ekim'de ulaşacağı duyurulan konvoyun hareketinin ertelendiğini belirtmişti.

Erteleme nedenini "güvenlik" gerekçelerine bağlayan Al-Za'tari, konvoyun bölgeye hareket etmesi için Esed rejimiyle görüşmelerin sürdüğünü aktarmıştı.

İnsani yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Al-Za'tari, konvoyun Rukban'a ne zaman hareket edeceğine ilişkin bilgi vermemişti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland ise 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, Esed rejiminin ocak ayından bu yana insani yardım sevkiyatına izin vermediği Rukban kampına nihayet yardım ulaştırabileceklerini duyurmuştu.

Rejimin BM'nin insani yardım konvoylarına yeşil ışık yaktığı bilgisini paylaşan Egeland, Ürdün sınırındaki kampta yaşayan yaklaşık 50 bin sivile gıda ve sağlık yardımlarından oluşan konvoyu geçen hafta içinde göndermeyi umduklarını kaydetmişti.

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