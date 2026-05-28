        Haberler Dünya CENTCOM: İran, Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı | Dış Haberler

        CENTCOM: İran, Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 14:58
        CENTCOM: İran, Kuveyt'e balistik füze fırlattı

        CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "27 Mayıs'ta Doğu saatiyle 22.17'de İran, Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı ve füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla engellendi." ifadesi kullanıldı.

        Kuveyt'e yönelik saldırının, "ateşkes ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, bunun İran'ın 5 kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlatmasından saatler sonra gerçekleştiği kaydedildi.

        Açıklamada, ABD ordusunun söz konusu İHA'ları engellediği belirtildi.

        İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

        ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu da Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken, Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurmuştu.

