Cep telefonu ekranındaki çizikler nasıl kaybolur?

Cep telefonu en çok kullanılan teknolojik bir alettir. Çok fazla kullanılması sebebi ile ekranında çizikler ve deformasyonlar oluşabilmektedir. Telefon ekranındaki çizikleri kaybetmek mümkündür. Bunun için birçok yöntem mevcuttur. Mesela karbonatı su ile erittikten sonra telefon ekranı bu karışım ile silinebilir. Bu şekilde ara sıra bu karışım ile telefon silinir ise telefonun ekranındaki çizikler kaybolacaktır. Bir diğer yöntemde diş macunudur. Diş macunu az miktarda telefonun ekranına sürülür ve bir bez yardımı ile macun kaybolana kadar ekran ovalanır. Eğer çizikler derin değil ise bu yöntem telefondaki çiziklerin kaybolmasını veya azalmasını sağlayacaktır.

Cep telefonu ekranındaki çizikleri kaybetmenin yolları

Cep telefonu hassas bir alettir. Birçok sebebe bağlı olarak ekranda çizikler oluşabilir. Çiziklerde ekranın kötü görünmesine sebep olur ve kişileri rahatsız eder. Bu çizikler çok derin değil ise kaybetmenin yolları bulunmaktadır. İşte cep telefonu ekranındaki çizikleri kaybetmenin yolları aşağıdaki gibidir.

Karbonat

Karbonat öncelikle suda eritilir. Daha sonra ise bu karışım ile telefon ekranı silinir. Arada sırada bu uygulamayı yapmak çiziklerin kaybolmasını sağlayacaktır. Tamamen kaybolmasa da azalacaktır.

Araba çizik kremi

Araba çizik kremi arabada meydana gelen çizikleri kaybetmek için çok etkilidir. Bu krem aynı zamanda telefon ekranında olan çiziklerinde kaybolmasını sağlar. Bunun için hafif bir şekilde çiziklerin bulunduğu bölgeye sürülmelidir.

Diş macunu

Diş macunu çizikleri gidermek için etkili bir yöntemdir. Çiziklerin olduğu bölgeye sürülür ve yavaş bir şekilde bezle silinir. Bu yöntem derin olmayan çiziklerin geçmesini sağlayacaktır. Bunun arada bir telefon ekranınızda tekrarlamanız gerekmektedir.

Bebek pudrası

Bebek pudrası telefonunuzda meydana gelen çiziklerin görünümünü hafifletecektir. Bunu için suyun içerisine bebek pudrası koyun ve erimesini sağlayın. Daha sonra ise telefon ekranınızı bu su ile silin.

Bitkisel yağ

Zeytinyağı ya da evinizde olan herhangi bir yağ çeşidi ile ekranı silmeniz çiziklerin kaybolmasını sağlayacaktır. Fakat bu kalıcı bir çözüm değildir. Bu yöntem uygulandığında bir süre sonra çizikler tekrar gün yüzüne çıkacaktır.

Diş macunu çizik giderir mi?

Diş macunu çizik giderir mi en çok merak edilen ve sorulan sorular arasındadır. Hemen bu konuya açıklık getirelim ve sizlerin aydınlanmasını saplayalım. Diş macunu çiziklerin giderilmesi için etkili bir yöntemdir. Fakat çok fazla derin olan çizikleri tamamen kaybetmeyecektir. Çizikleri gidermek için telefonunuzda çizik bulunan bölgeye az miktar sürülmesi ve daha sonra bez ile ekranın yavaş bir şekilde silinmesi gerekmektedir. Silme işlemi diş macunu telefon ekranı üzerinden tamamen kaybolana kadar tekrarlanmalıdır. Bu şekilde yapıldığında ekranda bulunan çizikler kaybolacaktır ya da görünmeyecek kadar azalacaktır. Şunu da belirtelim ki çok derin olan çiziklere karşı çok fazla etki etmemektedir. Bu sebeple hafif olan çiziklere uygulanması tavsiye edilir.