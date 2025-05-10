MİNYATÜR HALI İÇİN 3-5 GÜN SÜRE

Minyatür halının Isparta'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çektiğini vurgulayan İhsan Akkuş, "Isparta'ya her gelen, buraya özgü bir ürünü arıyor. Buraya gelenlerin de Isparta'ya gelen yabancı ziyaretçilerin de minyatür halılar çok ilgisini çekiyor, çok talep var. Ama şöyle bir şey de var; insanlar hemen alıp gitmek istiyor, kendilerine özel bir ürünü ama; o da maalesef öyle olmuyor. Bir minyatür halı 3 ila 5 gün arasında hazırlanabiliyor. Sipariş verenlere daha sonra kargoyla gönderilir" dedi.