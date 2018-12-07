Dizinin bugün repo olduğunu söyleyen oyuncu, “İzinli günümü annem ve babamla birlikte alışveriş yapıp geçirmek istedim. Dizi seneye devam eder mi inanın hiç bilmiyorum ama her şey gayet yolunda. Yılbaşında muhtemelen işimiz gereği eşimle burada olacağız herhangi bir plan yapmadık” dedi.

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