Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Ceren Moray, önceki akşam eşi Nico Brun ile birlikte Ortaköy’de görüntülendi. Yaz tatilini eşi ile birlikte İstanbul’da geçiren Ceren Moray’ın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.
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