Cerrah çiftçi, İsrail'e kızdı nar taneleme makinesi mucidi oldu

Kalp cerrahisinde kullanılan 5 patentli uluslararası ürüne imza atan Ankaralı kalp cerrahı Mesut Özcan nar üreticilerini yakından ilgilendiren bir makine geliştirdi. Narları tanelerine ayıran makine yüzde 97 oranında verimlilik sağlıyor. Kalp cerrahlığı görevine devam eden Özcan eşiyle birlikte 350 dönüm arazide nar çiftliği kurarak işe başladı. Nar ihracatının yanı sıra, işlenmesiyle elde edilen endüstriyel ürünlerin de önemine dikkat çeken Özcan, katma değeri yüksek ürünleri üretmek için nar taneleme makinesini geliştirdi.
İSRAİL'İN 10'DA BİRİ FİYATINA
Nar çiftliği için İsrail’den nar taneleme makinesi almak isteyen ve fiyatının 250 bin Euro olduğunu öğrenen Özcan, kendi makinesini üretmeye kadar devam süreci şöyle anlatıyor: “Nar suyu elde etmek için nar tanelerinin meyveden hasar görmeden ayrılması biz nar üreticileri için çok önemli. Bunun için ilk olarak İsrail ile temas kurduk ancak üretici firma bize 250 bin Euro gibi yüksek bir rakam verdi. Bunun üzerine kendi makinemizi geliştirmeye ve üretmeye karar verdim. Makinenin ana hatları oluştuktan sonra endüstri, makine ve elektrik mühendisleri ile birlikte bu makinenin prototipini yapmayı başardık. Benzerlerine göre çok daha yetenekli bir makine, sadece yüzde 3 kayıpla yüzde 97 nar tanesi elde ediyorsunuz. Nar taneleri hiçbir şekilde zarar görmeden ana gövdeden ayrılıyor. 8 saatte 15 tona yakın nar tanesi alabiliyorsunuz. En önemlisi de makinenin maliyeti. Emsalinin çok daha gelişmiş versiyonunu 10 da bir fiyatına ürettik. Makinenin duyulması ile birlikte çok sayıda talep geldi. İlk talep İngiltere’den. Önümüzdeki günlerde ilk satışı İngiliz tarım firması ile gerçekleştireceğiz.”
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