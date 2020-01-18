Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Caner Ak, Kemal Elmas, Furkan Ürün
CesarGrupÜmraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen (Dk. 15 Yunus Emre Gedik),Muhammed Gönülaçar, Erdem Seçgin, Akabueze (Dk. 61 Mücahit Can Akçay),Serkan Göksu, Bahadır Taşdelen (Dk. 78 Nouri),Gimbert
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Doğa İşeri, Hüsamettin Yener (Dk. 57 Hakan Demirci),Putsila, Leandrinho, Yılmaz Özeren (Dk. 87 Adamu),Tavares (Dk. 90+2 Kazımcan Karataş),Kappel
Gol: Dk. 87 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarıkartlar: Dk. 9 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor),Dk. 45+2 Doğa İşeri, Dk. 57 Hüsamettin Yener, 90+2 Erhan Kartal, Dk. 90+3 Kazımcan Karataş (Altay)
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