Yıllardır Kangal köpekleriyle iç içe yaşadığını ve Cesur'un soyunun en az 1980'li yıllara dayandığını dile getiren Özvatan, "Çok ünlü, koruma iç güdüsüyle yetişmiş, koyunların içinden gelmiş bir köpek. Dilindeki mühür, kafa yapısı, gözündeki sürmeler, ayakları ve sırtındaki sarımsı renk, her şeyi ile safkan Kangal köpeğinin bütün özelliklerini taşıyor. Cesur, Deliktaş köyü 'Mırcey' (köydeki eski bir kangal köpeğinin ismi) soyundan geliyor. Bu soy, dilindeki mührü, kan tahlilleri ve koyunla ilişkisi olsun, kendini her şekilde kanıtlamıştır" dedi.