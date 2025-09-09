Çetin: “Kılıçdaroğlu partinin başına geçerse sokağa çıkamaz”

CHP eski Genel Başkanı ve 20'nci Dönem TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi.

Meclis'te yapılan görüşmede tutuksuz yargılamalar konusunun ele alındığı kaydedildi. Görüşmenin ardından Çetin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“PARTİNİN BAŞINA GEÇERSE SOKAĞA ÇIKAMAZ”

Çetin, kurultay iptal davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da ilişkin Çetin, “Kılıçdaroğlu’nun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Öyle bir niyeti olduğunu da biliyorum. Partinin başına geçerse sokağa çıkamaz.” dedi.