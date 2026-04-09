        Haberler Spor Voleybol CEV Kupası şampiyonu Galatasaray kupasını aldı - Voleybol Haberleri

        CEV Kupası şampiyonu Galatasaray kupasını aldı

        2026 CEV Kupası finali rövanşında İtalyan ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı setlerde 3-1 yenerek şampiyonluğa uzanan Galatasaray Daikin, düzenlenen törenle madalyaları ve kupasını aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 00:48 Güncelleme:
        CEV Kupası şampiyonu Galatasaray kupasını aldı!

        2026 CEV Kupası finali rövanşında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Burhan Felek Spor Salonu'nda İtalyan Reale Mutua Fenera Chieri 76 ekibiyle karşı karşıya geldi.

        İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta da sahadan 25-27, 25-22, 25-18 ve 25-18 setlerle 3-1 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

        Müsabakanın ardından kupa ve madalya töreni düzenledi. Törende Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, sporculara ve teknik ekibe madalyalarını verdi.

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de şampiyon takıma kupasını takdim etti.

        Daha sonra voleybolcular ve teknik ekip, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

