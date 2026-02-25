Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat 'Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü' Yekta Kopan'a verildi

        'Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü' Yekta Kopan'a verildi

        'Belki Yaz Erken Gelir' kitabıyla bu yılki 'Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne layık görülen yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, ödülünü düzenlenen törenle aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 16:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü' Yekta Kopan'a verildi

        Kocaeli Üniversitesi ve Cevdet Kudret ailesinin düzenlediği Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde, Cevdet Kudret'in hayatıyla ilgili kısa film gösterildi. Ardından Asuman Kafaoğlu moderatörlüğünde 'Cevdet Kudret'in yazar kimliği' başlıklı panel düzenlendi.

        Şiir, roman, öykü, tiyatro, deneme, eleştiri ve inceleme alanlarında Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Kudret'in anısını yaşatmak amacıyla her yıl bu dallarda dönüşümlü olarak verilen ödül, bu yıl öykü dalında Belki Yaz Erken Gelir eseriyle Yekta Kopan'a layık görüldü.

        REKLAM

        Panelin ardından Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Kopan'a ödülünü verdi.

        Kopan, Cevdet Kudret gibi çok değerli ve çok yönlü bir ustanın adını bu tarz bir ödül töreniyle bugüne taşıyan ailesine teşekkür etti.

        Böylesi bir ödüle kendisini layık gören jüri üyelerine teşekkür eden Kopan, "Jüri üyeleri beni gerçekten çok mutlu etti. Kitap çok yalnız yazılan ve çalışılan bir süreç ama yayınlanması öyle değil. Bu kitabın yayınlanma sürecinde çok fazla isim yanımdaydı. Yanımda olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

        Tören, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 24 Şubat 2026 (İngiltere'de Epstein Depremi)

        Aci'nin ölümünde ilk iddianame tamam. Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan "Terörsüz Türkiye" turu. Fatih Dönmez yeni görevine başladı. İran'ın bazı tavizleri masada. İngiltere'de Epstein depremi. Türkiye'den Eurofighter hamlesi. Bafta ödülleri sahiplerini buldu. Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç. CHP Kuru...
        #Yekta Kopan
        #Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon