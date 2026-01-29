Habertürk
Habertürk
        Cevizli irmik tatlısı tarifi: Cevizli irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Şerbetli tatlıların ağır geldiği zamanlarda bile "tam kıvamında" yenebilen hem pratik hem de aroması güçlü bir seçenek arayanların favorilerinden biri cevizli irmik tatlısıdır. İrmikle hazırlanan yumuşak doku, cevizin verdiği kıtırlık ve aroma ile birleşince ortaya çay saatlerine, misafir menülerine ve özellikle iftar sonrası tatlı sofralarına çok yakışan bir lezzet çıkar. Üstelik bu tatlı; malzemesi kolay bulunan, kısa sürede hazırlanan ve doğru püf noktalarıyla pastane tadına yaklaşan tarifler arasında yer alır. Bu yazımızda, evde kolayca uygulayabileceğiniz detaylı cevizli irmik tatlısı tarifi, ölçüler, şerbet (isteğe bağlı) seçenekleri, püf noktaları ve servis önerileri yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 19:13 Güncelleme: 29.01.2026 - 19:13
        Cevizli irmik tatlısı tarifi
        Cevizli irmik tatlısı için malzemeler (10–12 dilim)

        Bu tatlıyı iki farklı şekilde yapabilirsiniz:

        Şerbetli cevizli irmik tatlısı (klasik, daha yoğun)

        Sütlü cevizli irmik tatlısı (daha hafif)

        Aşağıda en çok tercih edilen şerbetli, fırında yapılan versiyonun tarifi yer alıyor. Dilerseniz son bölümde “sütlü alternatifi de bulabilirsiniz.

        Şerbetli cevizli irmik tatlısı tarifi

        Malzemeler

        Tatlı hamuru için

        3 adet yumurta

        1 su bardağı toz şeker

        1 su bardağı yoğurt

        1 su bardağı irmik

        1 su bardağı sıvı yağ

        1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

        1 paket kabartma tozu

        1 paket vanilin

        1,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

        İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı tarçın (cevizle çok yakışır)

        Şerbeti için

        2,5 su bardağı toz şeker

        3 su bardağı su

        3–4 damla limon suyu

        Üzeri için

        Ceviz kırığı / Hindistan cevizi / Toz Antep fıstığı (tercihe göre)

        Cevizli irmik tatlısı nasıl yapılır?

        Şerbeti hazırlayın (ilk adım)

        Şerbetli tatlılarda en kritik denge “şerbet–tatlı sıcaklığı”dır. Bu tarifte en garanti yöntem: Şerbet soğuk, tatlı sıcak.

        Tencereye şeker ve suyu alın, karıştırın.

        Kaynamaya başlayınca orta ateşte 8–10 dakika kaynatın.

        Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın.

        Ocaktan alın ve tamamen soğumaya bırakın.

        Tatlı hamurunu hazırlayın

        Yumurtaları ve şekeri geniş bir kapta 2–3 dakika çırpın (rengi açılıp köpürsün).

        Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip kısa süre karıştırın.

        İrmiği ekleyin ve karıştırın.

        Kabartma tozu ve vanilini ekleyin.

        Unu kontrollü biçimde ekleyin. Kıvam, klasik kek hamurundan bir tık yoğun olmalı.

        Son olarak iri çekilmiş cevizi ekleyip spatula ile karıştırın. (İsterseniz tarçın da ekleyebilirsiniz.)

        Kıvam notu: Hamur çok katı olursa tatlı kuru kalabilir; çok akışkan olursa şerbetle fazla yumuşayıp dağılabilir.

        Pişirme

        Fırını 180°C alt-üst ayarda ısıtın.

        Orta boy borcamı/tepsiyi yağlayın.

        Hamuru döküp üzerini düzleyin.

        30–35 dakika pişirin. Kürdan testiyle kontrol edin: kürdan temiz çıkmalı.

        Şerbetleme (en kritik aşama)

        Tatlı fırından sıcak çıkacak.

        Şerbetiniz ise tamamen soğumuş olmalı.

        Tatlıyı fırından çıkarınca 3–4 dakika bekletin.

        İsterseniz şerbeti daha iyi çekmesi için tatlıyı dilimleyin.

        Şerbeti kepçe kepçe, her yere eşit gelecek şekilde dökün.

        Tatlının şerbeti çekmesi için oda sıcaklığında 30–45 dakika bekletin.

        Ardından buzdolabına alıp en az 2–3 saat dinlendirin.

        Şerbeti döktükten sonra “üstte kaldı” gibi görünebilir; irmik, şerbeti zamana yayarak çeker. Dinlenme süresi bu yüzden çok önemlidir.

        Püf noktaları (tam kıvam, hamurlaşmayan sonuç)

        Şerbeti 10–12 dakikadan fazla kaynatmayın.

        Şerbet soğuk – tatlı sıcak kuralını uygulayın.

        Cevizi çok toz yapmayın; iri çekilmiş ceviz tatlıya doku kazandırır.

        Unu mutlaka kontrollü ekleyin; fazla un tatlıyı kuru yapar.

        Tatlıyı en az 2–3 saat dinlendirmeden servis etmeyin.

        Servis önerileri

        Üzerine ceviz kırığı serpip servis edebilirsiniz.

        Daha “şık” sunum için her dilimin üstüne küçük bir parça kaymak ekleyebilirsiniz.

        Çay saatlerinde tarçın serpiştirmek, ceviz aromasını belirginleştirir.

        Yaz aylarında bir top sade dondurma ile servis edilebilir.

        Daha hafif isteyenlere: Sütlü cevizli irmik tatlısı (alternatif)

        Şerbetli tatlı istemiyorsanız, şu şekilde sütlü versiyon yapabilirsiniz:

        1 litre süt

        1 su bardağı irmik

        1 su bardağı şeker

        1 paket vanilin

        1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

        Süt–irmik–şeker pişirilir, vanilin eklenir. Ocaktan alıp ceviz katılır, borcama dökülür, soğutulur. Üzerine tarçın veya çikolata sos eklenebilir.

        Cevizli irmik tatlısı; doğru şerbet dengesiyle yapıldığında hem hafif hem de “tam kıvamında” bir şerbetli tatlı alternatifi sunar. İrmik, şerbeti güzel çektiği için tatlı içi yumuşak kalır; ceviz ise lezzete karakter ve kıtırlık kazandırır. Şerbetin soğuk, tatlının sıcak olması ve tatlının yeterince dinlendirilmesi, bu tarifte sonucu belirleyen en önemli iki adımdır. Bu püf noktalarına dikkat ederek evde kolayca pastane tadında cevizli irmik tatlısı hazırlayabilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
