Çevrimiçi alışverişte ikinci ele büyük ilgi

Türkiye'de ekonomik koşullar çevrimiçi alışverişi kullananların davranış kalıplarını da etkiledi.

Çevrimiçi bir ürün veya hizmet satın alan vatandaşların oranı artarken, bu alışverişte ikinci ele yönelim de arttı. Çevrimiçi bir mağazadan ikinci el ürün satanların oranı yüzde 10.7’ye ulaşırken, yüzde 9.4’ü ise, “şimdi al-sonra öde” hizmetini tercih etti.

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye raporunun yıl sonu versiyonunda; Türkiye’de genel internet, sosyal medya, mobil kullanım, çevrimiçi alışveriş ve dijital pazarlama verileri yer aldı.

FİNANSAL HESAP SAYISI ARTTI

Rapora göre; ülkemizde 15 yaş ve üzeri nüfusun her bir ürünü veya hizmete sahip olma veya kullanma yüzdesi arttı. Finansal bir kuruluşta hesabı olanların oranı yüzde 81.5, kredi kartı sahipleri yüzde 43.7, banka kartı sahipleri yüzde 79.1’e ulaştı.

Geçen yılda dijital ödeme alan veya yapanların oranı yüzde 62.4, internet üzerinden satın alım yapanlar yüzde 41.6, internet üzerinden fatura ödeyenler yüzde 51.4’e ulaştı.

İKİNCİ ELE RAĞBET

Her hafta seçilmiş e-ticaret sitelerini katılım sağlayan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzdesi de arttı. Buna göre çevrimiçi bir ürün veya hizmet satın alma oranı yüzde 62.5’e ulaştı.

Çevrimiçi bir market siparişi verme yüzde 40.1, çevrimiçi mağazadan ikinci el ürün satın alma yüzde 10.7, çevrimiçi mağazadan ikinci el ürünü dövizle satın alma yüzde 35.4, "şimdi al sonra öde hizmeti kullanma" yüzde 9.4'e ulaştı. Geçen yıl çevrimiçi kanallar aracılığıyla tüketim malları satın alan kişi sayısı 32 milyon, tahmini toplam yıllık çevrimiçi tüketim malları alışverişi 31.3 milyon dolara ulaştı. Tüketici malları e-ticareti başına ortalama yıllık alışverişçi geliri 979 dolar olurken, tüketim ürünleri e-ticaret harcamalarının cep telefonları aracılığıyla yapılan alımlardan payı yüzde 50.6'ya, çevrimiçi satın alımlar ve tüm perakende kanallarında toplam tüketici malları satın alım değeri yüzde 11.8'e ulaştı. KENDİN YAP-HIRDAVAT HARCAMALARI BİRİNCİ OLDU E-ticaret tüketim malları kategorilerinde yıllık toplam harcama 2025 yılında şu kategorilerde gerçekleşti: Kendin yap-hırdavat 11.3 milyar dolar, moda 9.57 milyar dolar, elektronik 2.98 milyar dolar, gıda 2.56 milyar dolar, güzellik-kişisel bakım 1.6 milyar dolar, mobilya 1.07 milyar dolar, oyuncak-hobi 660 milyon dolar, ev temel ihtiyaçları 550 milyon dolar, fiziksel medya 370 milyon dolar, içecekler 280 milyon dolar, gözlük 210 milyon dolar, reçetesiz ilaçlar 120 milyon dolar.

KREDİ KARTI LİDER E-ticarette ödeme yöntemleri kullanımında ise; mobil ve dijital cüzdan yüzde 16, banka ve kredi kartı yüzde 62, hesaptan hesaba transfer yüzde 16, şimdi al sonra öde servisleri yüzde 1, diğer ödeme yöntemleri yüzde 5 oldu. ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA GEREKÇELERİ Çevrimiçi satın alma dinamiklerine bakıldığında tüketicilerin yüzdesi şöyle oluştu: Ücretsiz teslimat yüzde 55.2, kolay iade politikası yüzde 46.2, kupon ve indirimler yüzde 41.6, müşteri yorumları yüzde 36.9, basit online ödeme yüzde 34.5, ertesi gün teslimat yüzde 32.5, sosyal beğeni ve yorumlar yüzde 26.5, faizsiz ödeme yüzde 25.1, sadakat puanları yüzde 25, kapıda ödeme yüzde 22, misafir olarak ödeme yüzde 18.7, çevre dostu belgeler yüzde 16.9, özel içerik veya hizmetler yüzde 13.6, tıkla ve al yüzde 13.6, etkileyici tavsiyeler yüzde 12.1. ÇEVRİMİÇİ MARKET Çevrimiçi platformlar aracılığıyla market siparişi veren kişi sayısı 20.3 milyon kişi oldu. Çevrimiçi market alışverişi yapan kişi sayısındaki yıllık değişim 1.6 milyon, bunun oransal karşılığı yüzde 8.6 olurken; çevrimiçi market alışverişlerinin toplam yıllık değeri 4.79 milyar dolara ulaştı.