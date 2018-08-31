HT KULÜP'ten Reşit Özet'in haberine göre; İş adamı Turgut Toplusoy'un oğlu Buğra Toplusoy, sevgilisi Ceyda Ateş'in doğum günü olan 14 Ekim'de Miami'de Palm Beach'teki evlerinin bahçesinde evlenecek. Buğra Toplusoy, Ceyda Ateş'le yaşadığı tutkulu aşk yüzünden babası Turgut Toplusoy'u karşısına almış ve Miami'ye yerleşmişti.

Uzun bir süre ailesiyle görüşmeyen Toplusoy, geçtiğimiz aylarda babasıyla tekrar bir araya gelerek arayı düzeltmişti. Aylar sonra Ceyda Ateş ile evlenmek için babasından onay alan genç iş adamı, ailesini Miami'deki evinde ağırlamıştı. Tüm olanları bir kenara bırakarak aradığı mutluluğu Ceyda Ateş'te bulduğunu söyleyen Buğra Toplusoy, 14 Ekim'de Miami'de aile arasında nikah yaptıktan sonra 2019 yazında İstanbul'da görkemli bir düğün yapmayı planlıyor. Ateş'in Miami'deki nikahta giyeceği gelinliğini modacı Ayşegül Boz dikti. Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy çifti, evlendikten sonra Miami'de yaşamaya devam edecek.

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