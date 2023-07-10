"HER ŞEY YOLUNDA, MUTLUYUZ" Bülent Şakrak, ocak ayında "Öyle bir şey yok. Instagram'da fotoğraf paylaşmıyoruz diye boşanma söylentisi çıkar mı? Hey şey yolunda, çok şükür mutluyuz" demişti.

3 Şurada Paylaş!









"ARTIK SESSİZ KALMAMAK GEREKTİĞİNİ FARK ETTİM" DEMİŞTİ



Ceyda Düvenci ise nisan ayında "Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Yine saçma sapan haberler çıkmış… O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydım. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok. Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil. Ağzıma bile almak istemediğim durumlar" ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Şakrak, eşinin 46'ncı yaş gününde 'Seni hiç bırakmayacağım' şeklinde paylaşımda bulunmuştu.