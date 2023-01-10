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Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu

'Ciciş' lakaplı kardeşlerden Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu. Ersoy, "Şaka ötesi" diyerek diline dikiş atılırken çektiği videoları paylaştı

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  • Ciciş Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu! "Akrep burçlarına selam bile vermeyin" - Magazin haberleri

    Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un başına ilginç bir olay geldi. Ersoy'un öpüşürken dili koptu.
  • Ciciş Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu! "Akrep burçlarına selam bile vermeyin" - Magazin haberleri

    Soluğu hastanede alan Ceyda Ersoy, dilini diktirdi. Ersoy, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" diye sordu ve "Off ya! Çok acıyor çok!" ifadelerini kullandı.
  • Ciciş Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu! "Akrep burçlarına selam bile vermeyin" - Magazin haberleri

    Ceyda Ersoy, daha sonra da "Şaka ötesi" diyerek diline dikiş atılırken çektiği videoyu da sosyal medya hesabından yayınladı. 
  • Ciciş Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu! "Akrep burçlarına selam bile vermeyin" - Magazin haberleri

    "ÖPÜŞMEYİ Mİ BİLMİYOR YA DA SAPIK MI?"

    "Bir tane normali bulmaz beni zaten. Trajikomik. Bay bay canım uzak dur benden" diyen Ceyda Ersoy, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

    Arkadaşlar iyiyim sağ olun geçmiş olsun dilekleriniz için. Dikildi şu an. Maalesef talihsiz bir olay geldi başıma. Çok iyi tanıyamamışım demek ki. Bir ay öpüşmemiştik ama. Öpüşmeyi mi bilmiyor anlamadım ya da sapık mı? Size bir tavsiye akrep burçlarına selam bile vermeyin.

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