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Ceylan'ın kızı Melodi evlendi

Ünlü türkücü Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt sevgilisi Ozan Özgül ile nikah masasına oturdu

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    1991'de evlendiği Erhan Bozkurt'tan bir yıl sonra türkücü boşanan Ceylan'ın bu birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melodi evlendi.
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Bir süredir aşk yaşadığı Ozan Özgül ile Toronto'da nikah masasına oturan Melodi Bozkurt güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Çiftin birçok yakını nikahı online olarak izledi. Düğün fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşan Bozkurt, nikah pozlarına "Eşim" notunu düştü.
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Melodi Bozkurt Instagram profiline eşinin soyadını da ekledi.
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitiren Melodi Bozkurt, Kanada'da yüksek lisans yapıyordu.
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu ikilisi ile kızları Zehra
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten ve kızları Ada
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Meryem Uzerli ve kızları Lara ve Lily Koi
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ile oğulları Marsel
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

    Tolga Çevik oğlu Tan ve kızı Tuna
  • Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi

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