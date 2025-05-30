Cezaevi dönüşü kanlı pusu: 3 ölü
Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir'de cezaevindeki çocuklarını görmeye giden komşu aileler dönüş yolunda pusuya düşürüldü. Seyir halindeki araçlarına ateş açılınca katliam yaşandı. Araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 30.05.2025 - 20:23 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:23
Olay, İzmir'de meydana geldi.
İzmir'de cezaevindeki çocuklarını görmeye giden komşu aileler dönüş yolunda pusuya düşürüldü.
Seyir halindeki araçlarına ateş açılınca katliam yaşandı.
Araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.
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