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        Haberler Gündem Cezaevi dönüşü kanlı pusu: 3 ölü - Güncel haberler

        Cezaevi dönüşü kanlı pusu: 3 ölü

        Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir'de cezaevindeki çocuklarını görmeye giden komşu aileler dönüş yolunda pusuya düşürüldü. Seyir halindeki araçlarına ateş açılınca katliam yaşandı. Araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 20:23 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:23
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        Cezaevi dönüşü kanlı pusu: 3 ölü
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        Olay, İzmir'de meydana geldi.

        İzmir'de cezaevindeki çocuklarını görmeye giden komşu aileler dönüş yolunda pusuya düşürüldü.

        Seyir halindeki araçlarına ateş açılınca katliam yaşandı.

        Araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

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