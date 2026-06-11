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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevi önünde silahlı saldırı! | Son dakika haberleri

        Cezaevi önünde silahlı saldırı!

        Osmaniye'de cezaevi önünde silahla ateş açıp 2 kişiyi yaralanan 3 şüpheli, kaçarken otomobille kaza yaptı. Başka bir otomobili gasp edip uzaklaşan şüpheliler, polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        Cezaevi önünde silahlı saldırı!
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        Osmaniye'de cezaevi önünde husumetli oldukları kişilere silahla ateş açıp 2 kişiyi yaralanan 3 şüpheli, kaçarken otomobille kaza yaptı. Başka bir otomobili gasp edip uzaklaşan şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 12.00 sıralarında Toprakkale ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun otoparkında meydana geldi.

        A.Y. (33), F.A. (25) ve G.E. (23), otomobille cezaevi önüne gelerek husumetli oldukları Y.Ş. (34), M.R.K. (22) ve A.G.'ye (32) tabanca ve tüfeklerle ateş etti. Açılan ateşte M.R.K. ile A.G. yaralandı. Saldırının ardından otomobille uzaklaşan şüpheliler, virajda kaza yaptı. Şüpheliler, trafikteki başka bir sürücünün otomobilini gasbederek bölgeden uzaklaştı.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi kent merkezinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 3 tabanca, 1 uzun namlulu AK-47 tüfek ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemede ise 1 tabanca ile 1 av tüfeği bulundu. Yaralanan M.R.K. ve A.G., sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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