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        Haberler Gündem Cezaevlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak - Güncel haberler

        Cezaevlerinde bayram dolayısıyla açık görüş yapılacak

        Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mart-6 Nisan tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 00:38 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:43
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        Bayramda cezaevlerinde açık görüş
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        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

        Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak.

        Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #cezaevi
        #Ramazan Bayramı
        #açık görüş
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