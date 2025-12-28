Cezayir: 2 - Burkina Faso: 0 | MAÇ SONUCU
Afrika Uluslar Kupası E Grubu 2. maçında Cezayir, Burkina Faso'yu 1-0 yenerek ikide iki yaptı ve son 16 turuna kalmayı garantiledi. Cezayir, 23. dakikada Riyad Mahrez'in penaltıdan attığı golle adını son 16'ya yazdırdı.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) E Grubu'nda iki maç oynandı.
Rabat'ın Moulay Hassan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cezayir ile Burkina Faso karşı karşıya geldi.
Maçın 23. dakikasında Riyad Mahrez'in penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Cezayir, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Günün diğer maçında ise Sudan, Ekvator Ginesi'ni 74. dakikada Saul Coco'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından E Grubu'nda Cezayir, 6 puanla zirvede yer aldı. İkinci sıradaki Burkina Faso ile üçüncü basamaktaki Sudan, 3 puana sahip.
Henüz puanla tanışamayan Ekvator Ginesi ise son sırada kaldı.